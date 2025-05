Quem foi Hurrem Sultan, a mulher mais poderosa do Império Otomano

Michael Bowles/Getty Images Acredita-se que este retrato de Hurrem Sultan data do final do século 16 ou início do século 17 — ele foi exibido na casa de leilões Sotheby's em Londres em 2021 Considerada a mulher mais influente do Império Otomano, Hurrem Sultan, a amada esposa de um dos governantes mais poderosos da história, Solimão, o Magnífico, é uma figura enigmática, que desperta fascínio mais de quatro séculos após sua morte. Também conhecida como Roxelana, Hurrem Sultan não foi apenas uma concubina ou esposa. Ela teve uma jornada extraordinária, saindo da escravidão para o auge da influência imperial, tornando-se uma presença transformadora que reformulou o cenário político da corte otomana do século 16.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O Império Otomano dominou o sudeste da Europa, o oeste da Ásia e o norte da África do século 14 ao início do século 20. Ele é considerado um dos maiores e mais duradouros impérios da história. De acordo com muitos historiadores, o "sultanato das mulheres" — período durante o qual as mulheres da realeza exerceram uma influência sem precedentes no governo otomano — começou com a ascensão de Hurrem. Sua temporada no harém otomano, os aposentos privados dentro do palácio do sultão, onde residiam as esposas, concubinas, familiares mulheres, servas do sultão, e assim por diante, está bem documentado. No entanto, séculos depois, o mistério sobre suas origens continua a suscitar debates. Seria ela uma cativa da atual Ucrânia, filha de um padre ortodoxo ou, como sugere uma teoria inusitada, uma nobre italiana raptada por piratas?

Do cativeiro para a corte A maioria dos historiadores acredita que Hurrem Sultan nasceu no início dos anos 1500 na Rutênia, uma região histórica que abrangia partes da atual Ucrânia, Polônia e Belarus. Não há registro definitivo do nome de nascimento de Hurrem. Enquanto algumas fontes ucranianas se referem a ela como Aleksandra Lisovska ou Anastasia, outras acreditam que ela era conhecida por nomes como La Rossa (vermelha), Rozanna (rosa elegante), Roksolan (mulher da Rutênia), Roksana ou Roxelana na Europa Ocidental. Documentos oficiais otomanos, no entanto, se referem a ela como Haseki Hurrem Sultan. "Hurrem" significa algo como alegre em persa, e "haseki" é um título honorário reservado à mãe do filho de um sultão.

Tims Productions Hurrem Sultan se tornou um nome conhecido na Turquia após a exibição de uma série de televisão sobre o reinado de Solimão, o Magnífico Algumas fontes afirmam que Hurrem era filha de um padre ortodoxo; outras sugerem que ela nasceu em uma família de camponeses. Há registros que indicam que ela foi capturada por invasores tártaros da Crimeia em Rohatyn, uma cidade que na época fazia parte do reino polonês, e que hoje fica no oeste da Ucrânia, explica o professor de história Feridun Emecen, da Turquia. Em seguida, foi vendida como escravizada, levada para o Império Otomano no início da adolescência e presenteada à mãe do príncipe Solimão, que mais tarde ficaria conhecido como Solimão, o Magnífico, diz a professora turca Zeynep Tarim.

Tims Productions Hurrem Sultan foi interpretada pela atriz Meryem Uzerli na popular série Magnificent Century ('Século Magnífico', em tradução livre) Ela pode ter entrado para o harém em 1520, afirma o historiador, com base no fato de que o primeiro filho do casal, o príncipe Mehmed, nasceu no ano seguinte. Rompendo séculos de tradição, Suleiman se casou com ela depois — um ato que chocou a corte e elevou o status de Hurrem de forma sem precedentes. Até então, nenhum outro sultão otomano havia se casado com uma concubina. Um toque italiano? Apesar do amplo consenso sobre as raízes rutenas de Hurrem, há teorias alternativas sobre sua origem.