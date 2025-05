O que é a 'supercana' de Eike Batista, a nova aposta para reerguer seu império

Reuters Eike em seu escritório no Rio: 'supercana' foi recebida com desconfiança pelo setor Depois de quase uma década longe dos holofotes, o empresário Eike Batista anunciou no fim de fevereiro em suas redes sociais que estava "de volta". "I'm back", ele escreveu no X, ao compartilhar uma notícia da plataforma de informações financeiras Bloomberg em que ele alegava ter garantido investimento de US$ 500 milhões (cerca de R$ 2,95 bilhões) para seu mais recente empreendimento: explorar uma nova variedade de cana-de-açúcar como matéria-prima para a produção de combustível de aviação e embalagens sustentáveis.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Também em inglês, o post seguinte marcava Elon Musk, o bilionário à frente do X e de empresas como Tesla e SpaceX: "Hey @elonmusk, remember Rio '08? Let's talk supercana and X!" ('"Hey Elon Musk, lembra do Rio em 2008? Vamos falar de supercana e X!") O texto fazia referência a um suposto encontro dele com o atual conselheiro sênior da gestão Donald Trump na Casa Branca — um churrasco na casa de Eike — e à aposta do empresário brasileiro no que apelidou de "supercana". Nos comentários, as opiniões se dividiram. Alguns o parabenizaram pelo retorno ao mundo dos negócios, expressaram admiração por sua trajetória, enquanto outros reagiram com ceticismo e com críticas ácidas, muitas respondidas pelo empresário. "Nossa, como gosto de haters!!!", ele chegou a rebater, em maiúsculas.

Parte da desconfiança se deve à trajetória de ascensão e ruína de Eike e de seu "império X", um conglomerado que reuniu empresas de logística, óleo e gás e mineração no final da década de 2000 e que em poucos anos desmoronou em meio a escândalos envolvendo, por exemplo, o suposto superdimensionamento do potencial de projetos nos quais as companhias estavam envolvidas. À BBC News Brasil, Eike se defendeu argumentando que parte dos objetivos ambiciosos daquela época não se concretizaram porque os brasileiros, "por uma questão cultural", não lhe deram o tempo de que precisava para reerguer seu negócio quando ele se viu diante de uma "crisezinha". E citou mais uma vez Elon Musk, que teria "quase pedido falência em 2019", para depois encaixar uma trajetória de crescimento em suas empresas.

"Só que, nos Estados Unidos, o pessoal tem mais paciência. Viu que o projeto era bom e disse: 'Tá certo, vamos dar mais uma oportunidade'. Deixou ele levantar mais recursos na bolsa", completou, em entrevista por viodeconferência de seu escritório no Rio de Janeiro. Ele também se disse vítima da má gestão de executivos da empresa, que estariam entre os responsáveis pelos números que alimentaram as estimativas demasiadamente otimistas, comparando sua situação com o que aconteceu recentemente com as Americanas, que esteve no centro de uma fraude contábil. Getty Images Eike em leilão beneficente em 2009: empresário já esteve entre as pessoas mais ricas do país Eike chegou a ser o homem mais rico do Brasil, com uma fortuna que atingiu US$ 34,5 bilhões em 2012.

Foi preso em 2017 e detido em 2019 no escopo da Operação Lava Jato, assinou acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República em 2020 e foi condenado pela Justiça Federal do Rio por crimes contra o mercado de capitais em 2021. Ele é alvo de cinco ações penais em andamento e recorre em todas elas. Parte de seu patrimônio ainda está bloqueada pela Justiça. Um dos aspectos mais marcantes da derrocada do império X foram as promessas bilionárias que não se concretizaram, em especial as reservas de petróleo da OGX, que acabaram revisadas para uma fração do previsto inicialmente, dando início à crise que engoliu o grupo em 2013.