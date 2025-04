Katy Perry se sentiu 'massacrada' por críticas à viagem ao espaço

EPA Katy Perry disse que a internet tentou fazer dela uma "piñata humana", um verdadeiro saco de pancadas A cantora Katy Perry admitiu se sentir "massacrada e abalada" pela onda de comentários negativos que recebeu após sua recente viagem ao espaço, mas garantiu aos fãs que está bem e que "vai continuar olhando para a luz". A manifestação aconteceu nesta terça-feira (29/04), duas semanas depois dela participar, junto com outras cinco mulheres, de um voo de 11 minutos da Blue Origin, empresa de turismo espacial.

Segundo a estrela norte-americana, a internet fez dela uma "piñata humana", se referindo ao objeto feito de papel e muito comum em festas de aniversários no México, em que as pessoas se revezam para bater com um bastão. Ou seja, um verdadeiro 'saco de pancadas'. O comentário de Perry foi feito em uma página de um fã-clube brasileiro dedicado à artista no Instagram. Ela disse que "estava muito grata" pelos apoio dos fãs e que eles estavam "nessa linda e avassaladora jornada juntos". O perfil divulgava um vídeo de um outdoor na Times Square, em Nova York, financiado por fãs da cantora celebrando sua nova turnê mundial. Uma das cantoras de pop de maior sucesso das últimas décadas, Perry tem recebido comentários bastante negativos desde o ano passado.

Seu álbum mais recente foi mal recebido pelo público, e o single de lançamento, Woman's World, veio acompanhado de um clipe que muitos consideraram retrógrado. Depois, ela foi criticada por participar do voo espacial com tripulação totalmente feminina da Blue Origin, organizado por Jeff Bezos, durante o qual ela cantou para outras passageiras o clássico de Louis Armstrong What a Wonderful World, e revelou o setlist da sua nova turnê para a câmera. Algumas pessoas classificaram a participação de celebridades em uma viagem tão cara e curta como "insensível", especialmente em um momento de dificuldades econômicas no mundo.

Contudo, a cantora Lily Allen se desculpou esta semana por "ter sido maldosa" com Perry, dizendo que embora discordasse do voo, ela não precisava ter participado do "massacre" online contra a artista. Getty Images Katy Perry tem recebido comentários negativos desde o ano passado, quanto teve seu álbum mal recebido pelo público Alguns fãs demonstraram seu apoio se juntando para financiar a exibição de uma mensagem para Perry em um outdoor digital na Times Square, que ficou no ar por 24 horas. Uma conta de um fã-clube brasileiro da artista no Instagram explicou que a ação foi feita para "lembrá-la que ela nunca está sozinha; nosso amor por ela é infinito, inabalável e eterno".