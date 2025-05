EUA e Ucrânia assinam acordo histórico sobre terras raras; o que acontece agora

De acordo com uma declaração do Departamento do Tesouro dos EUA, o acordo contribuirá para os esforços de reconstrução da Ucrânia no pós-guerra.

Os Estados Unidos assinaram um acordo há muito aguardado com a Ucrânia nesta quarta-feira (30/04) para a exploração de minerais no país europeu.

Getty Segundo os EUA, acordo contribuirá para os esforços de reconstrução da Ucrânia no pós-guerra.

O pacto foi fechado dias após Trump e Zelensky se encontrarem em Roma, durante o funeral do papa Francisco.

Em sua declaração, o governo dos EUA disse que o acordo "envia um sinal à Rússia" de que o governo Trump está "comprometido com um processo de paz centrado em uma Ucrânia livre, soberana e próspera".

De acordo com o Departamento do Tesouro, o recém-criado Fundo de Investimento para a Reconstrução EUA-Ucrânia reconhece o "significativo apoio financeiro e material" que Washington forneceu a Kiev desde a invasão russa, em fevereiro de 2022.

O acordo assinado na quarta-feira envolverá a criação de um fundo de investimento conjunto para busca de minerais e estabelece como as receitas serão divididas entre os dois países.

O acordo inicial deveria ter sido assinado em fevereiro, mas fracassou após uma discussão acalorada entre os dois no Salão Oval, quando o presidente americano acusou o colega ucraniano de "brincar com a Terceira Guerra Mundial".

Após a assinatura do acordo, em uma publicação no X, Yulia Svyrydenko declarou que o fundo de investimento para reconstrução ajudará a atrair investimentos ocidentais para projetos de minerais, petróleo e gás ucranianos.

"O presidente Trump concebeu essa parceria entre o povo americano e o povo ucraniano para demonstrar o comprometimento de ambos os lados com a paz e a prosperidade duradouras na Ucrânia", disse o secretário do Tesouro, Scott Bessent, no comunicado.

Ele também disse que a parceria será igualitária, acrescentando que o acordo não inclui nenhuma obrigação de dívida com os Estados Unidos, o que ajudará a atrair investimentos e tecnologia para projetos na Ucrânia.

Ela também afirmou que a renda e as contribuições do fundo não estarão sujeitas a impostos em nenhum dos países.

Svyrydenko observou que o acordo ainda precisa ser ratificado pelos legisladores ucranianos e reconhece as contribuições da Ucrânia para a segurança global.

Bloomberg via Getty Images Ucrânia tem quantidade considerável de minerais considerados estratégicos — e Trump está de olho nisso

O ex-embaixador dos EUA na Ucrânia William Taylor aplaudiu o acordo, dizendo à BBC que a medida é um "acontecimento positivo" para a região.

Segundo ele, o acordo talvez possa ser usado como um "modelo" para os EUA proporem um novo acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia.

"É um bom sinal que os americanos vão investir na Ucrânia", diz ele.

Mas ele acrescenta que isso deve ser "complementado por uma garantia real de segurança, com força militar [como] os europeus estão falando".

O processo de extração de minerais levará décadas, segundo Taylor. Isso enviará uma mensagem clara a Vladimir Putin de que os americanos estão comprometidos com a soberania de longo prazo da Ucrânia.

Ele também espera que o acordo indique um reinício do relacionamento entre Trump e Zelensky.

A assinatura do acordo ocorre após um atraso que, segundo autoridades americanas, se deveu à tentativa da Ucrânia de negociar aspectos previamente acordados.

"Estamos prontos para assinar esta tarde, se eles estiverem prontos", disse Bessent na quarta-feira, acrescentando que a Ucrânia "decidiu fazer mudanças de última hora" no acordo.

Na tarde de quarta-feira, uma fonte americana familiarizada com as negociações criticou a Ucrânia por tentar reabrir alguns termos que aparentemente haviam sido finalizados no fim de semana anterior.

A equipe dos EUA e a da Ucrânia trabalhavam desde a noite de sexta-feira para chegar a um acordo, disse a fonte à BBC.

Ele acrescentou que os pontos críticos incluíam a governança do fundo, o mecanismo de transparência e medidas para garantir a rastreabilidade total de todos os fundos.

"Nada foi eliminado", disse Bessent anteriormente quando questionado sobre as mudanças no acordo. "É o mesmo acordo que fizemos no fim de semana. Sem mudanças da nossa parte."

EPA Acordo com Ucrânia demonstra nova fase da política externa dos EUA sob Trump: a 'América Primeiro' sempre

Estima-se que cerca de 5% dos materiais brutos estratégicos do mundo estejam na Ucrânia, incluindo:

19 milhões de toneladas de reservas comprovadas de grafite, usado para fazer baterias para veículos elétricos

Um terço de todas as reservas europeias de lítio, o principal componente das baterias atuais.

Antes da invasão pela Rússia, a Ucrânia também produzia 7% do titânio do mundo — usado na construção de itens como aviões e usinas de energia.

O solo ucraniano também contém depósitos significativos de metais "terras raras", um grupo de 17 elementos usados ​​para produzir armas, turbinas eólicas, eletrônicos e outros produtos vitais no mundo moderno

Alguns depósitos minerais foram dominados pela Rússia.

De acordo com Yulia Svyrydenko, ministra da Economia da Ucrânia, recursos no valor de US$ 350 bilhões (cerca de R$ 2 tri) estão em territórios ocupados pela Rússia hoje.

A pressão do governo Trump pelo acesso à riqueza mineral da Ucrânia ocorre em meio a uma crescente guerra comercial com a China, que responde por 90% das reservas mundiais atuais de terras raras.

Na quarta-feira, Trump declarou: "Como vocês sabem, estamos constantemente procurando terras raras. Eles [ucranianos] têm muitas delas, e fizemos um acordo para que possamos começar a cavar e fazer o que precisamos."