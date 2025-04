Elon Musk diz que vai reduzir seu papel no governo Trump, após lucro da Tesla despencar

Getty Images Elon Musk anunciou que, a partir de maio, vai reduzir 'significativamente' sua dedicação a questões governamentais Elon Musk, CEO da Tesla, anunciou que vai reduzir sua participação no governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, depois que os resultados financeiros da empresa, divulgados na terça-feira (22/4), mostraram uma queda acentuada no lucro e na receita nos primeiros meses deste ano. As vendas da montadora despencaram, e a marca vem enfrentando críticas diante do envolvimento político cada vez maior de Musk na nova gestão da Casa Branca.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora De acordo com os resultados divulgados, o lucro da Tesla despencou 71% no primeiro trimestre deste ano, em comparação com o mesmo período de 2024, uma queda atribuída, entre outros fatores, às atividades políticas de seu CEO. A empresa americana de veículos elétricos registrou US$ 409 milhões de lucro entre janeiro e março, em comparação com US$ 1,4 bilhão no mesmo período do ano anterior. Esta queda coincide com uma crescente controvérsia em torno de Musk, cuja participação no governo Trump e apoio a políticos de direita radical na Europa provocaram protestos, boicotes e danos à imagem da marca. A empresa, de fato, citou a "mudança no sentimento político" como uma das razões para a queda no lucro, assim como a "incerteza nos mercados automotivo e de energia".

Queda nas vendas A receita das vendas da Tesla também registrou uma queda de 9% em comparação com o mesmo período do ano anterior, entre janeiro e março, totalizando US$ 19,3 bilhões, abaixo das expectativas de Wall Street de US$ 21,1 bilhões. As entregas de veículos caíram 13%, para 336.681 unidades, representando o pior trimestre de vendas desde 2022. Getty Images A Tesla vendeu menos veículos e lucrou menos no primeiro trimestre deste ano A empresa alegou na apresentação dos resultados que a "incerteza nos mercados automotivo e de energia", assim como a "rápida evolução das políticas comerciais", afeta negativamente a cadeia de suprimentos global e a estrutura de custos da Tesla e de seus concorrentes.

"Esta dinâmica, junto à mudança no sentimento político, pode ter um impacto significativo na demanda por nossos produtos no curto prazo", acrescentou. As ações da Tesla perderam mais de 40% do valor no acumulado do ano, uma queda mais acentuada do que a de outras empresas que também sofreram os primeiros efeitos da guerra tarifária de Trump. Embora as ações da companhia tenham subido na Bolsa de Valores de Nova York após a divulgação dos resultados, o consenso entre os analistas é de que a reputação da empresa foi prejudicada.

O papel de Musk Getty Images Elon Musk se consolidou como um forte apoiador e braço direito de Trump desde a campanha eleitoral A queda nos lucros da Tesla foi atribuída não apenas a fatores comerciais e logísticos, mas também à figura cada vez mais controversa de Elon Musk. Seu papel como assessor de Trump no Departamento de Eficiência Governamental (Doge, na sigla em inglês), órgão federal que cortou milhares de empregos e orçamentos públicos, gerou críticas entre determinados setores nos EUA. A Tesla viu suas vendas caírem drasticamente em seu principal mercado doméstico, a Califórnia, um Estado caracterizado por suas fortes tendências progressistas, onde Trump perdeu na votação para Kamala Harris na eleição de novembro passado.