Como estar em 'ilha energética' influenciou apagão em Portugal e Espanha

Os dois países da Península Ibérica formam o que os especialistas chamam de "ilha energética", com pouca conexão com o resto da Europa.

Embora a energia já tenha sido restaurada, o incidente serviu para destacar as especificidades do sistema elétrico da Península Ibérica, cuja autonomia tem implicações positivas e negativas.

"Temos conexões muito limitadas com o Marrocos. A única conexão significativa que temos é com a França, e ela é recente. Nesse sentido, somos uma ilha energética", explica Carlos Gutiérrez Hita, professor do Centro de Pesquisa Operacional da Universidade Miguel Hernández, na Espanha.

Este baixo nível de conectividade deve-se, em parte, à sua localização geográfica no canto sudoeste da Europa, com a cordilheira dos Pireneus servindo de barreira natural entre Espanha e França, além dos obstáculos técnicos e políticos ao aumento da capacidade das ligações com a França ou com o Marrocos, por mar no sul.

Graças a esse modelo conjunto, a energia flui livremente entre Espanha e Portugal, e o preço é quase sempre o mesmo em todas as regiões de ambos os países: "Se em algum momento o preço estiver muito alto em Portugal, ele é um pouco flexibilizado com as interligações de energia da Espanha", diz o professor.

Gutiérrez Hita descreve o MIBEL como "uma plataforma gigantesca com todas as informações de licitações para usinas e empresas".

Um exemplo claro foi o chamado "mecanismo ibérico", aprovado pela União Europeia em 2022 após o início da guerra na Ucrânia e a interrupção do fornecimento de gás russo.

Graças ao seu status excepcional como um sistema mal interconectado, a Península Ibérica recebeu aprovação para limitar temporariamente o preço do gás usado na geração de eletricidade, o que ajudou a conter os preços do mercado atacadista e a proteger tanto os consumidores quanto as indústrias com uso intensivo de eletricidade.

Além disso, embora a insularidade energética limite a capacidade de receber ajuda externa em momentos críticos, ela também promoveu um modelo mais autossuficiente, eficiente e resiliente, pelo menos em condições normais de operação.

No momento do apagão de 28 de abril, mais de 75% do consumo de eletricidade da Espanha veio de fontes renováveis, segundo dados da Redeia, que classifica o sistema ibérico como um dos mais verdes do mundo.

Carlos Gutiérrez Hita enfatiza que, devido à sua autonomia, Espanha e Portugal foram forçados a desenvolver um sistema mais versátil, variado e poderoso.

"Temos mais usinas de combustíveis fósseis, usinas de ciclo combinado, algumas usinas a carvão, embora ainda existam muito poucas, usinas eólicas e fotovoltaicas mais versáteis espalhadas pelo país, e algumas usinas nucleares. Tudo isso permite mais opções", ressalta o especialista.

Gutiérrez Hita destaca que a Península Ibérica tem capacidade para gerar muito mais energia do que consome, "especialmente energia renovável, que inclusive foi injetada a preços negativos".

Getty Images A Espanha é uma potência em energia renovável graças, em parte, à sua necessidade de autossuficiência

Além disso, a coordenação entre Espanha e Portugal permite a otimização do uso dos recursos energéticos com base no preço e na procura.

"Se o mercado for menor, você terá menos espaço para distribuir energia. Nessa perspectiva, ter um sistema conjunto é muito melhor", acrescenta.

Olhando para o futuro, essa configuração também abre as portas para que Espanha e Portugal se tornem exportadores de energia limpa, desde que a capacidade de suas interconexões com a Europa seja aumentada.

As desvantagens

O apagão de segunda-feira evidenciou um dos maiores riscos de Espanha e Portugal se tornarem uma ilha energética: a dificuldade de receber apoio externo em caso de emergência.

Quando o colapso ocorreu, as interconexões com a França foram automaticamente interrompidas como precaução, e o sistema ibérico teve que ser amplamente restaurado por seus próprios meios.

"Assim que a França detectou que havia transferências de energia muito grandes, ela as interrompeu por precaução", explica o professor Carlos Gutiérrez Hita.

Com quase nenhuma importação de eletricidade da França e do Marrocos, o sistema ficou sem reserva, embora, após o apagão, ambos os países tenham enviado eletricidade para a península para ajudar a restaurar o fornecimento.

"Em um momento difícil, essas coisas podem acontecer: você pode ter uma queda de energia porque ninguém pode tomar o seu lugar", diz o especialista.

Getty Images O apagão de segunda-feira forçou o fechamento de empresas na Espanha e em Portugal

Outro fator de vulnerabilidade é a intermitência das energias renováveis: embora sejam limpas e abundantes, sua produção depende de fatores meteorológicos, o que exige tecnologias capazes de compensar picos e quedas bruscas.

Por outro lado, as tentativas de fortalecer a interconexão elétrica com a Europa enfrentam há anos a oposição da França, que possui uma grande rede de usinas nucleares e, segundo alguns analistas, teme que o aumento das conexões com a Península afete sua posição no mercado.

Embora existam planos em andamento para novas ligações entre os Pireneus e o Golfo da Biscaia, sua construção tem sido lenta e dificultada pela oposição de certos setores.

Diante dessa situação, especialistas como Gutiérrez Hita insistem na necessidade urgente de investir em baterias, redes inteligentes e sistemas de armazenamento que permitam uma melhor gestão do grande excedente de energia renovável na Península Ibérica.

"É viável, mas a um custo alto. O grande desafio tecnológico é fazer baterias mais baratas, que durem mais e poluam menos ao final da vida útil", afirma.

Isso permitiria que famílias e comunidades com seus próprios sistemas de energia solar reduzissem sua dependência do sistema centralizado, o que aliviaria a pressão na rede geral e aumentaria o excedente para consumo e exportação.

No entanto, o especialista ressalta que, para isso, é essencial que Espanha e Portugal superem o isolamento elétrico e que a União Europeia considere esta questão uma prioridade estratégica.