Por que governo Trump criticou reação da Amazon às tarifas

Getty Images A Casa Branca rebateu um suposto plano da Amazon de detalhar para seus clientes o impacto das tarifas comerciais impostas por Donald Trump, classificando a iniciativa como um ato político "hostil". A Amazon disse ao jornal The Washington Post que avalia a possibilidade de discriminar os custos das tarifas para os clientes da Amazon Haul, um site de baixo custo lançado nos Estados Unidos no ano passado para competir com Shein e Temu.

Desde que reassumiu o cargo em janeiro, Trump aumentou as tarifas, alegando que isso impulsionaria a indústria nacional e aumentaria a arrecadação tributária dos EUA. Mesmo após ter recuado em algumas de suas propostas iniciais neste mês, os anúncios de Trump deixaram muitas importações sujeitas a novas taxas de ao menos 10%, enquanto produtos da China agora enfrentam tarifas de importação de pelo menos 145%. As medidas provocaram uma queda acentuada no comércio entre os dois países e alimentaram temores de choques na cadeia de suprimentos e escassez de produtos — de carrinhos de bebê a guarda-chuvas — dos quais a China é uma grande fornecedora.

Na terça-feira, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, defendeu o desempenho econômico do governo e afirmou que estão em andamento negociações comerciais com muitos dos principais parceiros dos EUA. Ele, no entanto, evitou responder se os EUA estão em tratativas com a China, que foi o terceiro maior país exportador para o mercado americano no ano passado, atrás apenas da União Europeia e do México. JULIA DEMAREE NIKHINSON/POOL/EPA-EFE Jeff Bezos, fundador da Amazon, durante a posse de Trump Algumas empresas já começaram a detalhar os custos das tarifas para os consumidores. Shein e Temu, por exemplo, anunciaram aumentos de preços.