Os sinais de que Trump pode estar pronto para recuar nas tarifas

Getty Images Ao longo da última semana, cruzei a América do Norte do Estado do Arizona até Washington DC, nos Estados Unidos. Dali, segui até Saskatchewan, no Canadá. O continente está sofrendo mudanças radicais.

Pude presenciar claras evidências do resultado das históricas alterações da economia mundial. As enormes incertezas fazem com que ninguém realmente saiba para onde elas irão nos levar. O jardim de rosas da Casa Branca e a sede do Fundo Monetário Internacional (FMI) estão separados por uma caminhada de apenas nove minutos. Mas, nos últimos dias, neste pequeno trajeto, dois mundos muito diferentes colidiram entre si. Nos jardins da Casa Branca, de posse de uma equação questionável, o presidente americano Donald Trump surpreendeu o mundo no início deste mês, com suas chamadas "tarifas recíprocas". Já o FMI é o lugar onde, depois de apenas três semanas repletas de reversões, confusões e tumultos no mercado, os ministros das finanças de todo o mundo se reuniram para tentar juntar os pedaços, mesmo que eles ainda estivessem reverberando no chão.

Nas reuniões do FMI, que incluíram encontros de membros do G7 e do G20, surgiu algo inusitado. Os representantes dos Estados Unidos não enfrentaram hostilidade aberta, como se poderia esperar, mas sim irritação, perplexidade e profundas preocupações de quase todo o mundo. Os americanos levaram a economia global de volta a uma nova crise, no exato momento em que ela finalmente se recuperava de quatro anos de pandemia, guerras e crises de energia. Reuters Os representantes dos Estados Unidos nas recentes reuniões do FMI enfrentaram irritação, perplexidade e profundas preocupações de quase todo o mundo Os países do leste asiático expressaram esta preocupação de forma mais aguda. Eles foram classificados, no início de abril, como "assaltantes e saqueadores" dos empregos americanos porque estas economias – muitas delas, importantes aliadas dos Estados Unidos – exportam mais produtos do que importam dos Estados Unidos.

O destaque do G7 foi a fúria silenciosa e determinada dos japoneses. Afirma-se que eles se sentem traídos pelas mudanças no comércio americano e que a confusão criada sobre as reais intenções dos negociadores comerciais dos Estados Unidos teria gerado uma forte venda de títulos da dívida pública do país. O ministro das Finanças japonês, Katsunobu Kato, declarou à mesa redonda que as tarifas de importação americanas são "altamente decepcionantes", prejudicam o crescimento e desestabilizam os mercados. Aquilo me fez lembrar do ano de 2022, no FMI, quando os ministros das Finanças dos países em desenvolvimento me perguntavam se tudo estava bem no Reino Unido, durante a minicrise do orçamento do governo da então primeira-ministra Liz Truss.

As 5 vantagens da China na guerra comercial com Trump e os EUA Toque de retirada Frente aos mercados febris de títulos da dívida, o até então fraco toque de retirada da guerra comercial americana soou mais forte esta semana. Os Estados Unidos pareciam oferecer uma floresta inteira de ramos de oliveira para que os chineses retornassem à mesa de negociações. Eles incluíram desde o respeito às suas conquistas econômicas até a oferta de um acordo para um "belo reequilíbrio" da economia mundial.