Os números que mostram magnitude dramática do apagão que afetou Espanha e Portugal

Do consumo de energia ao tráfego aéreo, demanda de gás, internet e serviço telefônico, os dados mostram a gravidade do apagão inédito.

Espanha e Portugal enfrentaram na segunda-feira (28/4) o maior apagão das suas histórias , com uma interrupção de grandes proporções no seu abastecimento elétrico.

A companhia Red Eléctrica de España (REE), que opera a rede elétrica espanhola, registrou um "zero nacional" — nome dado a um apagão generalizado — no sistema, uma situação que nunca havia ocorrido antes, de acordo com especialistas e autoridades em energia.

Às 12h30 na Espanha e 11h30 em Portugal (7h30 no horário de Brasília) de segunda-feira, a rede elétrica dos dois países sofreu um colapso generalizado.

Do consumo de energia ao tráfego aéreo, passando por demanda por gás, internet e telefonia, alguns indicadores mostram a gravidade da situação .

As autoridades ainda trabalham para esclarecer as causas do apagão e restabelecer totalmente a energia . Mas dados coletados em tempo real dão uma ideia do alcance da crise em diferentes áreas.

Áreas da Espanha fora do continente, como as Ilhas Baleares e Canárias, não foram afetadas pelo apagão.

Portugal, cuja rede elétrica importa 33% do seu consumo da Espanha, viu a sua demanda cair de 8,16 gigawatts (GW) para apenas 0,6 GW, ou seja, um corte de 93% no seu consumo, segundo a REN (Redes Energéticas Nacionais).

A Red Eléctrica estimou inicialmente que a restauração completa do serviço poderia levar entre seis e dez horas, embora em algumas áreas a restauração tenha sido mais rápida graças ao apoio de operadoras como a rede francesa RTE, que forneceu 700 megawatts à Espanha.

Na telefonia, as reclamações registradas nas principais operadoras (Movistar, Orange, Vodafone, Jazztel) dispararam após a queda de energia, segundo o site especializado Downdetector.

O apagão teve efeitos imediatos nos serviços básicos — do acesso à internet ao consumo de gás.

As empresas relataram interrupções nos serviços de internet fixa e móvel, embora algumas infraestruturas críticas, como data centers, tenham conseguido continuar operando graças aos sistemas de backup.

Getty Images Muitas pessoas fizeram filas em caixas eletrônicos para sacar dinheiro

As buscas por "apagão" aumentaram dez vezes em cinco minutos, segundo o Google Trends, atingindo o pico logo após o apagão, tornando-se a palavra mais pesquisada do dia, com mais de 5 milhões de pesquisas.

A demanda por gás natural na Espanha também sofreu uma queda acentuada, de 27 GWh/hora para apenas 8 GWh/hora, coincidindo com o colapso do sistema elétrico, de acordo com dados da Enagás.

Getty Images Passageiros tiveram que abandonar trens

Transporte

O apagão causou um colapso no transporte ferroviário em toda a Espanha.

A operadora do sistema ferroviário Renfe suspendeu a operação de trens de longa distância, de passageiros e de alta velocidade.

Cerca de 35 mil passageiros ficaram presos em mais de cem trens e tiveram que ser atendidos por serviços de emergência.

As redes de metrô de Madri e Barcelona também suspenderam suas operações. As autoridades pediram que as pessoas evitassem viagens rodoviárias devido à falta de luz nos semáforos.

Getty Images O transporte foi severamente afetado e muitos passageiros tiveram que dormir nas estações de trem

Os sistemas de informação de trânsito foram interrompidos, pois não estavam mais sendo atualizados em tempo real.

Cancelamentos de tráfego aéreo também ocorreram, embora em menor extensão.

Em Portugal, foram cancelados 96 voos, sendo o Aeroporto de Lisboa o mais afetado, responsável por 29,63% dos cancelamentos de partidas.

Na Espanha, apenas 45 voos foram cancelados, com impactos menores nos aeroportos de Barcelona (2,98%) e Madri (2,56%), segundo dados da AENA.

Embora os motivos específicos dos cancelamentos não tenham sido especificados, os aeroportos operaram com certas restrições devido à queda de energia.

O premiê espanhol Pedro Sánchez fez dois pronunciamentos para pedir calma, recomendar uso mínimo da internet e de celulares e redução de viagens.

Ele disse que as causas do apagão ainda estão sendo investigadas, sem descartar nenhuma hipótese.

Em Portugal, a companhia administradora do sistema elétrico Redes Energéticas Nacionais (REN) sugeriu que a interrupção foi causada por "um fenômeno atmosférico incomum" relacionado com "variações extremas de temperatura" que provocaram "vibrações atmosféricas induzidas" em linhas de muito alta tensão (400 kV).

O apagão de segunda-feira está sendo descrito por especialistas e autoridades como inédito devido à sua escala e impacto simultâneo em todos os setores vitais: energia, transporte, telecomunicações e serviços básicos.