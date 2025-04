Como Trump impulsionou vitória da centro-esquerda no Canadá

Getty Images "O presidente Trump está tentando nos destruir para que os Estados Unidos possam nos possuir. Isso nunca acontecerá", disse Mark Carney após vitória O Partido Liberal, do atual primeiro-ministro Mark Carney, venceu as eleições do Canadá nesta segunda-feira (28) — e ao que parece, o resultado foi conquistado graças à grande ajuda de Donald Trump. A constante insistência do presidente dos EUA em relação a seu vizinho a norte e as provocações sobre fazer do Canadá o 51º estado americano coincidiram com uma reversão dramática na sorte do partido de centro-esquerda.

Carney concentrou sua campanha e suas políticas nos últimos meses quase que exclusivamente em seu vizinho, e isso se refletiu em seu discurso de vitória. "O presidente Trump está tentando nos destruir para que os Estados Unidos possam nos possuir. Isso nunca acontecerá", disse o premiê, afirmando que os EUA querem o território e os recursos do Canadá. Até o retorno de Trump ao poder, o Partido Conservador de Pierre Poilievre mantinha o que parecia ser uma vantagem grande e insuperável nas pesquisas de opinião, em meio à insatisfação geral com o estado da economia canadense e quase uma década de governo liberal sob o comando do então primeiro-ministro Justin Trudeau. O ano passado foi devastador para os governos em exercício em todo o mundo, com partidos de todo o espectro político perdendo terreno ou controle absoluto — com os EUA, Reino Unido, Japão, Alemanha, França e Índia entre os exemplos mais proeminentes. Mas a eleição geral canadense quebrou essa tendência, após os liberais forçarem Trudeau a renunciar e escolherem um forasteiro político, o ex-chefe dos bancos centrais do Canadá e da Inglaterra, Carney, como líder.

Carney prometeu iniciar rapidamente novas negociações comerciais com Trump em uma tentativa de evitar as tarifas dos EUA sobre as exportações de automóveis canadenses, que devem entrar em vigor em 3 de maio. A economia canadense, que depende fortemente das exportações para os EUA, corre um risco considerável se uma guerra comercial total eclodir, e Carney — economista de formação e banqueiro veterano — prometeu aos eleitores que fará tudo ao seu alcance para impedir que o Canadá entre em recessão. Enquanto isso, Trump virou tema da política canadense mais uma vez nesta segunda-feira. Enquanto os eleitores votavam, o presidente americano voltou a dizer que a fronteira EUA-Canadá foi "traçada artificialmente" e afirmou que o país estaria melhor como um estado americano "querido".