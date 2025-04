Trump pode ter um terceiro mandato como presidente dos EUA?

Donald Trump está vendendo bonés com a inscrição 'Trump 2028' e sugere que pode haver uma brecha no limite de dois mandatos para presidente dos EUA.

A Trump Organization, conglomerado empresarial de Donald Trump , está vendendo bonés vermelhos com os dizeres "Trump 2028", parecendo sugerir que o atual presidente americano será candidato na eleição daquele ano.

"Não estou brincando... muita gente quer que eu faça isso", acrescentou. "Mas, basicamente, digo a eles que temos um longo caminho a percorrer, sabe, ainda estamos no começo do governo."

O lançamento do boné vendido a US$ 50 (R$ 284) ocorreu após comentários de Trump de que ele "não está brincando" sobre querer cumprir um terceiro mandato como presidente dos EUA .

Trump, que completaria 82 anos no final de seu segundo mandato, foi questionado se gostaria de continuar servindo no "emprego mais difícil do país".

"Bem, eu gosto de trabalhar", ele respondeu.

Estes não foram seus primeiros comentários sobre o assunto. Em janeiro, ele disse a apoiadores que seria "a maior honra da minha vida servir não uma, mas duas, três ou quatro vezes". No entanto, ele disse que isso era uma piada para a "imprensa mentirosa".