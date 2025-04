Qual país tem mais cardeais na eleição do novo papa? Veja posição do Brasil

Após o funeral do papa Francisco neste sábado (26/4) , cardeais de todo o mundo reunidos no Vaticano vão tomar parte no Conclave, votação secreta que escolhe o novo líder da Igreja Católica .

Getty Images Com a morte de Francisco, cardeais de todo o mundo devem ir ao Vaticano para participar do próximo Conclave

O país é seguido pelos Estados Unidos (10) e pelo Brasil (7), que ocupa a terceira posição entre as nações com maior número de cardeais eleitores.

A Itália é de longe país com maior número de cardeais eleitores, com 17 deles, representando 12,6% do total.

África (18), América do Sul (17) e América do Norte (16) vêm a seguir, com número similar de cardeais votantes, com a América Central e Oceania somando apenas quatro eleitores cada.

Em seguida, está a Ásia, com 23 eleitores, com maior contribuição da Índia (4) e Filipinas (3).

Por continentes, a Europa tem o maior número de cardeais eleitores, somando 53 deles, com Itália, Espanha (5) e França (5) liderando entre os países com maior número de eleitores.

Ao todo, 71 países poderão estar representados no conclave que deve eleger o sucessor do Papa Francisco.

Entre os países com maior disparidade entre o número total de cardeais e aqueles aptos a votar estão Espanha (com 5 eleitores e 8 não-eleitores), Itália (com 17 para 34, respectivamente), Alemanha (3 para 3) e México (2 para 4).

Desse total, 54 países contam com apenas um cardeal votante.

Católicos no mundo

A Igreja Católica estima que haviam 1,4 bilhão de católicos no mundo em 2023, um crescimento de 1,15% em relação ao ano anterior.

A América lidera com a maior parcela dos católicos do mundo, somando 47,8%.

Desses, 27,4% vivem na América do Sul – onde o Brasil, com 182 milhões, representa 13% do total mundial e continua sendo o país com a maior concentração de católicos.

Outros 6,6% estão na América do Norte e os 13,8% restantes na América Central.

Getty Images Com 182 milhões de católicos em 2023, Brasil representa 13% do total mundial e continua sendo o país com a maior concentração de católicos do mundo

Comparando o número de católicos com a população total, Argentina, Colômbia e Paraguai se destacam, com católicos representando mais de 90% da população desses países, segundo as estimativas do Vaticano.

A África soma 20% dos católicos do mundo, com o número crescendo 3,3% entre 2022 e 2023, para 281 milhões.

Na Ásia, os católicos representam 11% do total global, com 77% dos católicos do sudeste asiáticos concentrados nas Filipinas (93 milhões) e na Índia (23 milhões).

A Europa, embora ainda seja o lar de 20,4% dos católicos do mundo, é a região de menor crescimento da religião, com variação de 0,2% entre 2022 e 2023.

Em países como Itália, Polônia e Espanha, o catolicismo ainda é a religião de mais de 90% da população.

Apesar da relativa estabilidade no número de católicos no mundo, com destaque para o crescimento na África e Ásia, o número de padres tem diminuído.

Ao fim de 2023, era pouco menos de 407 mil, uma redução de 734 em relação a 2022, com crescimento na África (2,7%) e na Ásia (1,6%) e uma diminuição na Europa (-1,6%), Oceania (-1%) e nas Américas (-0,7%).