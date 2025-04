Partido Liberal, do primeiro-ministro Mark Carney e de Justin Trudeau, vence as eleições no Canadá, diz projeção

Reuters Mark Carney seguirá como premiê do Canadá O Partido Liberal, de Mark Carney e do ex-premiê Justin Trudeau, deve conquistar cadeiras suficientes no Parlamento do país para formar um governo, segundo projeções da emissora pública canadense CBC News sobre as eleições desta segunda-feira (28/4). Carney, de 60 anos, é o atual primeiro-ministro do Canadá — mas está no cargo há apenas um mês.

Ele substituiu Justin Trudeau, após o ex-primeiro-ministro renunciar em janeiro. Em março, Carney venceu com mais de 85% dos votos dos membros do Partido Liberal para assumir a função. Na noite desta segunda, ainda não era possível afirmar se os liberais conseguirão a maioria das 343 cadeiras em disputa ou se terão que formar governo com outros partidos, segundo a CBC. Ainda assim, a vitória tem sido considerada uma reviravolta política impressionante para os liberais, que estavam sendo considerados "mortos e enterrados". Pesquisas chegaram a mostrar durante meses o Partido Conservador com 20 pontos na frente. Agora, devem conseguir um quarto mandato seguido.

Quem é Mark Carney Reuters Para muitos no Canadá (e no Reino Unido), Carney é um rosto conhecido. Ele foi anteriormente governador dos bancos centrais do Canadá e da Inglaterra, atuando no primeiro durante a crise financeira de 2008 e no segundo durante o Brexit. Ele é o primeiro primeiro-ministro vindo do norte do país, sendo natural de Fort Smith, nos Territórios do Noroeste. Estudou na Universidade de Harvard e, depois, em Oxford, onde se formou em economia. Carney é elogiado por sua expertise financeira. Ele também adotou uma postura firme contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometendo que o Canadá jamais se tornará o 51º estado norte-americano.

No entanto, Carney é politicamente inexperiente. Ele nunca foi eleito para um cargo público no Canadá. O economista se lançou como candidato em janeiro para substituir Trudeau como líder do Partido Liberal, disputando a liderança com outros nomes, entre eles Chrystia Freeland, ex-vice-primeira-ministra. Apesar da falta de experiência na política, sua trajetória no mundo financeiro e sua reputação como líder econômico foram fatores decisivos, segundo analistas, para consolidar sua candidatura.

'Canadá nunca será parte dos EUA' Getty Images Carney dirigiu palavras duras ao governo de Donald Trump nos EUA Trudeau vinha enfrentando uma crise de popularidade, atribuída ao aumento do custo de vida e às políticas migratórias de seu governo. No entanto, o crescimento do sentimento nacionalista no Canadá, impulsionado pelas recentes tensões com Washington, fortaleceu a posição dos liberais diante das esperadas eleições federais. As políticas comerciais de Trump e suas declarações sobre transformar o Canadá no 51º estado dos EUA provocaram forte rejeição entre a população canadense.