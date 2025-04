'Panamá retorna ao colonialismo da quinta fronteira com novo acordo assinado com os EUA sobre Canal'

Getty Images O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth (dir.), cumprimenta o presidente do Panamá, José Raúl Mulino O presidente americano Donald Trump prometeu "recuperar" o Canal do Panamá. E, para alguns analistas, suas palavras já estão sendo traduzidas em ações. No início de abril, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, e o ministro da Segurança do Panamá, Frank Ábrego, assinaram na Cidade do Panamá um memorando de entendimento para fortalecer a cooperação entre os dois países, em relação à segurança do Canal.

Hegseth afirmou que o acordo "restabelece a presença rotativa" de militares americanos em três bases panamenhas – Sherman, Rodman e Howard – e autoriza os navios militares americanos a navegar pelo Canal do Panamá "primeiro e gratuitamente" (ou "primeiro e livremente", dependendo da tradução do inglês). Com isso, os Estados Unidos declararam que procuram "neutralizar a influência maligna" supostamente exercida pela China no Canal. O memorando tem cinco páginas e provocou uma onda de críticas ao governo panamenho e questões sobre o seu alcance. Políticos opositores ao presidente panamenho, José Raúl Mulino, e especialistas independentes afirmam que a decisão enfraquece o princípio de neutralidade do Canal, consagrado no tratado de 1977. E também abre as portas para que os Estados Unidos retomem o controle das bases militares, que o Panamá recuperou com muita dificuldade.

Já o governo panamenho defende o novo acordo assinado, com o argumento de que o país não está cedendo partes do seu território e que o entendimento não prejudica a soberania do Panamá. E, em relação à suposta ingerência chinesa, Mulino declarou que "os chineses não são problema no Panamá. Disse isso claramente ao senhor secretário [Hegseth]. Não temos problemas com os chineses, nem eles conosco." Em fevereiro, o presidente Mulino anunciou que não renovaria o acordo com a China que incluía o Panamá na Nova Rota da Seda. A decisão foi tomada após pressões dos Estados Unidos para reduzir a influência de Pequim sobre o Canal do Panamá.

Getty Images O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth (dir.), visita o administrador do Canal do Panamá, Ricaurte Vásquez. A discussão sobre as possíveis consequências do recente memorando traz de volta a longa e histórica luta do Panamá pela soberania do Canal, construído pelos Estados Unidos no início do século 20. As relações entre o presidente panamenho e o governo Trump geraram protestos e descontentamento entre parte da população. A BBC News Mundo – o serviço em espanhol da BBC – solicitou diversas vezes, nas últimas semanas, uma entrevista com o presidente Mulino, mas não recebeu resposta positiva até a publicação desta reportagem.