Principalmente em relação ao presidente da Rússia.

Cessar-fogos curtos estão se tornando uma constante no Kremlin.

Primeiro, Vladimir Putin declarou uma cessação de hostilidades de 30 horas durante a Páscoa, retratando-a como um gesto "humanitário".

Agora, o líder do Kremlin anunciou uma trégua unilateral de três dias para o início de maio. Ela ocorrerá de 8 a 10 de maio, coincidindo com os eventos que marcam o 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial.