As fake news sobre o apagão na Europa — e o que é verdade sobre o blecaute

De um suposto ataque cibernético russo a previsões de 72 horas sem luz, mensagens no WhatsApp, vídeos no TikTok e até agências internacionais espalharam desinformação sobre falta de energia em Portugal e na Espanha

"As operadoras de rede elétrica de ambos os países estão trabalhando para encontrar a causa e restaurar o fornecimento de energia elétrica", escreveu no X .

A causa do apagão ainda não está clara, mas não há indícios de um ataque cibernético, afirmou Antonio Costa, presidente do Conselho Europeu.

Notícias com informações ainda não confirmadas tentaram explicar a origem do apagão.

No entanto, a distribuidora declarou que ainda é cedo para determinar as causas do apagão e reforçou que "todas as informações de outras fontes devem ser desconsideradas".

Mas a notícia foi republicada por diversos veículos de notícias no mundo, inclusive no Brasil. Por volta das 15h, a agência retificou o erro.

Mais cedo, o chefe de operações da operadora de rede REN, Eduardo Prieto, em uma coletiva de imprensa, afirmou que o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na Espanha poderia levar de seis a dez horas.