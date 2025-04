A volta por cima da mulher que fingiu ser homem para entrar em sociedade de mágicos

Sophie Lloyd se disfarçou de homem para ingressar no Magic Circle em 1991, quando as mulheres não tinham permissão para serem membros da sociedade.

No fim da década de 1980, Lloyd estudava em uma escola de mímica em Londres, onde fez amizade com a mágica Jenny Winstanley.

Quando o Magic Circle anunciou que permitiria a adesão de mulheres no fim daquele ano, Lloyd revelou o disfarce, levando a sociedade a expulsá-la na mesma reunião em que admitiu as primeiras integrantes do sexo feminino.

"Jenny estava cada vez mais frustrada com o fato de as mulheres, inclusive ela, não poderem participar do Magic Circle", contou Lloyd. "Então, ela teve a ideia de se infiltrar na sociedade fazendo com que eu me vestisse de homem. Ela não podia fazer isso sozinha, pois era muito conhecida."

Foi uma empreitada colossal. Lloyd havia trabalhado como assistente de Winstanley em shows, mas não havia feito mágica por conta própria, então teve que aprender.

Ela inventou uma nova identidade — Raymond Lloyd — e passou cerca de dois anos estudando o personagem. Ela se disfarçou usando uma peruca, terno e fazendo uma voz "rouca". Também usava luvas para esconder as mãos femininas.