Por que Putin quer fomentar gravidez entre jovens, inclusive adolescentes

Getty Images A guerra com a Ucrânia é um novo fator no declínio demográfico da Rússia Desde o início de 2025, pelo menos 27 regiões russas introduziram pagamentos únicos para estudantes universitárias grávidas e até mesmo jovens em idade escolar. Esses são bônus pagos por governos locais em diferentes partes do país, que variam de 20 mil a 150 mil rublos (R$ 1,3 mil a R$ 10,2 mil), e visam revitalizar a maternidade em um país cuja taxa de natalidade vem diminuindo constantemente.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A ideia é simples: quanto mais cedo uma mulher começa a ter filhos, maior a probabilidade de ter mais. Mas especialistas estão convencidos de que isso é um mito, e a medida já gerou polêmica entre os russos. Acredita-se que a situação demográfica da Rússia se deva, em parte, à queda acentuada de nascimentos no contexto da guerra prolongada com a Ucrânia e ao êxodo de parte de sua população. Em 2024, apenas 1,2 milhão de pessoas nasceram na Rússia, o menor número de crianças nos últimos 25 anos.

Mas, apesar dos incentivos que o Estado paga às mulheres por cada filho e de sua retórica de propaganda agressiva, a Rússia não conseguiu escapar da crise demográfica. Em busca de uma saída, as autoridades agora estão recorrendo a mulheres cada vez mais jovens. Getty Images Os governos locais russos introduziram incentivos para a gravidez, mesmo entre adolescentes Os pagamentos, que começaram este ano, são direcionados principalmente a estudantes universitários em período integral e a estudantes grávidas do ensino médio.

Na maioria das regiões, mulheres jovens com menos de 25 anos têm direito a esses benefícios, mas até agora apenas um pequeno número os recebeu: no total, não mais do que 310 casos desse tipo foram registrados desde o início do ano, de acordo com uma investigação do serviço russo da BBC. Destes, 66 são estudantes que receberam pagamentos em diferentes regiões da Rússia. Em março de 2025, várias regiões expandiram os pagamentos para estudantes grávidas, uma faixa etária em que as gestações têm diminuído constantemente.

Em 2023, de acordo com a Agência Federal de Estatísticas da Rússia (Rosstat), meninas entre 12 e 17 anos deram à luz cerca de 9 mil bebês, e aproximadamente 40% das gestações nesse grupo terminaram em aborto. Os números sugerem que as mulheres jovens na Rússia ainda estão relutantes em dar à luz. De acordo com o Ministério da Educação e Ciência, em julho de 2024, quase 18 mil estudantes em universidades russas estavam criando filhos com menos de três anos. Incentivos para mães jovens Os polêmicos incentivos geralmente são pagos sem nenhuma condição quanto à renda ou estado civil da mulher, normalmente antes do parto.