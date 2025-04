O que se sabe sobre atropelamento que deixou vários mortos e feridos em festival no Canadá

Reuters Autoridades dizem que o foco agora está em atender as vítimas e prestar assistência às famílias Várias pessoas morreram e outras ficaram feridas depois que um homem atropelou uma multidão com um carro SUV em um festival de rua em Vancouver, no Canadá. O dono de uma barraca de comida que participava do evento disse à BBC que o carro seguiu "completamente em linha reta, e atravessou a multidão".

A polícia local informou que um homem de 30 anos da cidade de Colúmbia Britânica está preso. As autoridades dizem estar confiantes de que não se trata de um ato de terrorismo. O festival do dia de Lapu Lapu, tradicional entre a comunidade filipina, acontecia quando o incidente ocorreu no sábado (26/4), pouco depois das 20h, no horário local (meia noite de Brasília). O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, disse estar "devastado" ao saber do incidente mortal. Líderes dos outros partidos canadenses também se manifestaram e prestaram solidariedade.

Primeiras reações Logo após o incidente, a polícia informou que "várias pessoas morreram e muitas outras ficaram feridas depois que um motorista atropelou uma multidão em um festival de rua". O prefeito de Vancouver, Ken Sim, também disse que estava chocado e profundamente triste com o evento "horrível" que ocorreu no encontro do dia de Lapu Lapu — data que é considerada uma das maiores celebrações nas Filipinas. O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, escreveu no X (o antigo Twitter) que está "devastado" ao saber dos eventos em Vancouver.

"Ofereço minhas mais profundas condolências aos entes queridos dos mortos e feridos, à comunidade filipino-canadense e a todos em Vancouver. Estamos todos de luto com vocês", escreveu ele. "Estamos monitorando a situação de perto e agradecemos aos nossos socorristas pela rápida ação." Poucas horas depois do incidente, o chefe da polícia local, Steve Rai, afirmou que há apenas um suspeito e que não é possível compartilhar mais detalhes sobre o caso.

Segundo ele, o foco agora é atender as vítimas e dar suporte às famílias afetadas. As autoridades se comprometeram a compartilhar mais detalhes nas próximas horas. Mas a polícia de Vancouver disse nas redes sociais estar confiante "de que este incidente não foi um ato de terrorismo".