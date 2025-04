A 'capital mundial dos dentistas' no México que prospera com horda de americanos atrás do sorriso perfeito

BBC Sheryl, Bruce e Nancy saíram do norte dos Estados Unidos para fazer tratamento dentário em Los Algodones Nancy Nelson tem medo de dentista. Uma vez, ela ficou tão nervosa, que sua mandíbula chegou a se deslocar. Mas faz 25 anos - hoje ela tem mais de 60 -, que ela passou a ir ao dentista em Los Algodones, no México, e não teve mais esse problema. "São muito gentis, carinhosos e atenciosos em relação ao meu medo", disse, enquanto aguardava na fila de imigração para voltar aos Estados Unidos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Los Algodones é uma pequena cidade mexicana de 10 mil habitantes na fronteira com os Estados Unidos, onde um a cada dez habitantes é dentista. A informação é confirmada pela prefeita, Herminia Marín, que também é dentista. "A cidade é conhecida como capital mundial dos dentistas ou cidade do dente." Entre três e cinco mil norte-americanos visitam a cidade todos os dias para ir ao dentista, mas também para tomar margaritas, comer uns tacos e dançar algumas músicas. Nancy vive em Cleveland, uma vila em Wisconsin que fica a cerca de 3.000 quilômetros de Los Algodones. Nos primeiros meses do ano, a temperatura lá chega a 0 graus celsius. Há relatos de tempestade de neve. Nessa mesma época, a temperatura em Los Algodones fica acima dos 15 graus, o que atrai muitos aposentados como Nancy e o marido, Bruce.

"Voamos do Arizona para cá, alugamos um carro, ficamos algumas noites, fomos ao dentista, economizamos milhares de dólares e ainda aproveitamos umas férias", diz Bruce. É comum, principalmente durante o inverno, ver norte-americanos se deslocando para o sul do país, parando seus carros em estacionamentos gigantes e cruzando a fronteira a pé para entrar em Los Algodones. Eles são chamados em uma gíria local de "los ángeles de la nieve", ou "las aves migratorias", que na tradução livre para o português seria algo como "anjos da neve" ou "aves migratórios".

São turistas que deixam o México com um sorriso brilhante, fascinados pela hospitalidade dos garçons e dos dentistas. Um fluxo migratório que revela como é - e como tem sido há décadas- a interação cultural entre mexicanos e estadunidenses, apesar de um muro de cerca de 10 metros de altura que pode ser visto de qualquer ponto da cidade. BBC Além de serviços odontológicos, os turistas vão a Los Algodones para comprar medicamentos e óculos BBC Americanos aproveitam viagem a Los Algodones para se divertir De produtores de algodão a dentistas Los Algodones, como o próprio nome sugere, foi um epicentro da indústria de algodão que se desenvolveu no norte do México durante o século XX, teve seu maior auge a Segunda Guerra Mundial, que impulsionou a demanda pela fibra, e entrou em declínio a partir dos anos 70. Embora as plantações de algodão ainda sejam vistas na região, durante as últimas décadas a economia da fronteira se voltou a serviços que pudessem atender as demandas do norte.

"Todas as cidades do norte do México, sem exceção, recebem um volume enorme de demanda de serviços médicos nos Estados Unidos, às vezes promovido pela indústria farmacêutica", disse José Zavala, um engenheiro e especialista em desenvolvimento no Colégio de la Frontera, em Tijuana, no México. "Acontece que em Los Algodones isso é mais perceptível por ser uma cidade pequena e porque, nessa região, ao norte da fronteira, há uma grande concentração de aposentados", explica. BBC Turistas dos Estados Unidos esperam para cruzar a fronteira de volta ao país A interação entre o norte do México e o sul dos Estados Unidos é histórica, profundamente enraizada, quase estrutural. Milhões de famílias cresceram de ambos os lados. Até os anos 70, os nortistas podiam cruzar a fronteira sem passaporte. O que se vêm em Los Algodones é um exemplo de uma relação comercial e cultural de longa data.