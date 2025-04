Por que alergias estão ficando piores com mudanças climáticas

Getty Images O aumento das temperaturas globais faz com que o pólen das plantas fique suspenso no ar em maior quantidade e por mais tempo, aumentando os casos de alergia

Ao todo, 10 pessoas morreram, incluindo uma estudante de direito com 20 anos de idade , que morreu no gramado de casa, aguardando a ambulância, enquanto sua família tentava ressuscitá-la.

Os serviços de pronto atendimento atenderam oito vezes mais pessoas com problemas respiratórios do que o normal. E as internações hospitalares de pessoas asmáticas foram cerca de 10 vezes mais altas do que o habitual.

Os telefones de emergência começaram a tocar. Pessoas com dificuldade de respirar começaram a procurar os hospitais em grandes números. A demanda por ambulâncias foi tão grande que os veículos não conseguiam retirar as pessoas imobilizadas em suas casas.

"Foi um evento de massa absoluto. Sem precedentes. Catastrófico", descreve ele. "As pessoas em Melbourne, os médicos, enfermeiros e as pessoas nas farmácias – ninguém sabia o que estava acontecendo."

Logo ficou claro que aquele foi um caso massivo de "asma de tempestade". Ela ocorre quando certos tipos de tempestades decompõem as partículas de pólen no ar , liberando proteínas e as lançando sobre as pessoas sobre a superfície, sem que elas saibam.

O pólen é uma parte essencial e onipresente do nosso mundo. Suas partículas microscópicas passam por entre as plantas e permitem a sua reprodução.

Com o aumento das temperaturas, muitas regiões (especialmente os Estados Unidos, a Europa e a Austrália) vêm observando que as alergias sazonais, agora, afetam uma parcela maior da população , por períodos mais longos e com sintomas mais graves, segundo os cientistas.

Enquanto algumas plantas espalham seu pólen com a ajuda dos insetos, outras dependem do vento. Elas emitem imensas quantidades da substância em pó pelo ar.

Muitas espécies de árvores, gramas e ervas dependem da dispersão do pólen pelo vento. São estas as maiores causadoras das alergias sazonais – a chamada febre do feno.

A alergia ocorre quando o nosso sistema imunológico, por erro, identifica o pólen como uma substância nociva. Ele, então, aciona uma reação normalmente reservada para vírus ou bactérias patogênicas. Os sintomas comuns podem incluir coriza, irritação nos olhos e espirros.

Em alguns casos, as alergias sazonais podem causar dificuldades respiratórias. Isso ocorre quando a inflamação das vias aéreas causa inchaço, o que dificulta a chegada de ar suficiente aos pulmões.

Getty Images As fortes correntes de ar ascendentes e descendentes podem movimentar e lançar o pólen na atmosfera

Melbourne passou a ser o infeliz epicentro da asma de tempestade. Foram sete eventos significativos registrados desde 1984.

Mas incidentes similares já ocorreram em todo o mundo, desde Birmingham, no Reino Unido, até Atlanta, no Estado americano da Geórgia.

Estes eventos ainda são raros, mas as mudanças climáticas podem estar aumentando a probabilidade de incidência da asma de tempestade.

Um dos motivos é o aumento da temporada do pólen, além da maior frequência dos eventos climáticos extremos, incluindo as tempestades.

Não é possível determinar a influência exata das mudanças climáticas sobre o caso de asma de tempestade de 2016 em Melbourne. Mas Beggs tem "razoável certeza" de que houve algum impacto.

"Sabemos que as mudanças climáticas geram aumento da quantidade de pólen na atmosfera", explica ele. "Elas estão mudando a sazonalidade do pólen. Estão alterando os tipos de pólen a que somos expostos."

Beggs pesquisa extensamente a asma de tempestade e publicou um estudo em 2024, examinando as relações entre este fenômeno e as mudanças climáticas.

As tempestades alimentam o pólen

Ainda não conhecemos a forma exata em que as tempestades ativam ou exacerbam a asma.

A principal teoria é que as correntes de ar frio descendentes que ocorrem nos sistemas meteorológicos durante as tempestades geram fortes ventos cruzados que sopram na superfície, carregando os grãos de pólen e esporos fúngicos das gramas e de outras plantas.

Eles são levados para grandes altitudes pelas correntes de ar ascendentes, até o sistema de tempestade. Lá chegando, a umidade das nuvens faz com que eles se expandam e se dividam em fragmentos menores, aumentando massivamente a quantidade de partículas alergênicas no ar.

O forte campo elétrico que se desenvolve durante as tempestades também pode intensificar a desintegração do pólen.

Quando os ventos cruzados frios transportam os fragmentos de pólen de volta para a superfície da Terra, o menor tamanho das partículas facilita sua entrada nas vias respiratórias.

Estudos do fenômeno indicam que os níveis de pólen parecem atingir seu pico nos primeiros 20-30 minutos de tempestade. E o pólen parece afetar particularmente os mais jovens.

O aumento da temporada de pólen

Felizmente, os grandes eventos de asma de tempestade ainda são raros. Mas as mudanças climáticas estão aumentando o risco de exposição das pessoas ao pólen por outras vias.

De um lado, o aumento das temperaturas significa que as temporadas de pólen – a época do ano em que as plantas emitem as partículas, tipicamente na primavera e no verão – agora começam mais cedo e duram mais tempo, segundo a cientista de saúde pública Elaine Fuertes. Ela é especialista em meio ambiente e doenças alérgicas do Instituto Nacional do Pulmão e Coração do Imperial College, no Reino Unido.

"Você terá pessoas apresentando sintomas mais cedo ao longo do ano, por um período de tempo maior", explica ela.

Em algumas partes do mundo, como a Europa e os Estados Unidos, um dos principais culpados é a ambrósia, um vasto grupo de plantas produtoras de flores, que muitas pessoas consideram ervas daninhas.

Existem diversas espécies de ambrósia espalhadas pelo mundo, que podem produzir quantidades alucinantes de pólen. Uma única planta é capaz de emitir um bilhão de grãos de pólen.

A ambrósia cresce nos jardins e nas fazendas, além de cantos e fendas nos ambientes urbanos. E as alergias causadas pelo pólen da ambrósia já afetam cerca de 50 milhões de pessoas, somente nos Estados Unidos.

Um estudo analisou dados de 11 locais na América do Norte entre 1995 e 2015 e concluiu que 10 deles apresentam temporadas mais longas de pólen de ambrósia – alguns deles, muito mais longas.

Naquele período de 20 anos, a temporada aumentou em 25 dias em Winnipeg (Manitoba, Canadá), 21 dias em Fargo (Dakota do Norte, EUA) e 18 dias em Mineápolis (Minnesota, EUA).

"O inverno se aquece, a primavera começa mais cedo e o outono se atrasa. Por isso, o tempo que você passa em ambiente externo, em contato com o pólen alérgico, certamente está aumentando", afirma o professor de ciências da saúde ambiental Lewis Ziska, da Universidade Columbia em Nova York, nos Estados Unidos. Ele participou dos estudos sobre a temporada do pólen de ambrósia.

Estas mudanças são mais drásticas no norte da América do Norte, Europa e Ásia, segundo Ziska, além da Austrália e do sul da África e da América do Sul. E, se não houver reduções imediatas das emissões de gases do efeito estufa, o efeito provavelmente só irá se agravar.

Um estudo de 2022, por exemplo, estimou que, até o final do século, as temporadas de pólen irão começar até 40 dias antes e terminar até 15 dias depois do período atual. Isso potencialmente indica que haverá dois meses a mais de sintomas por ano, entre as pessoas que sofrem da febre do feno.

Alamy A ambrósia é uma fonte importante de alérgenos do pólen em muitas partes do mundo, que lutam para controlar a planta

Mas não é apenas o tempo de exposição das pessoas aos alérgenos que está aumentando. A quantidade de alérgenos no ar também está crescendo em muitas partes do planeta.

Nos anos 2000, a temporada do pólen na área continental dos Estados Unidos começou três dias antes do verificado na década de 1990. E a quantidade de pólen no ar também foi 46% maior.

Isso ocorreu, em parte, porque os níveis de dióxido de carbono (CO₂) na atmosfera estão aumentando, devido às emissões causadas pelas atividades humanas. E muitas das plantas que causam maior prejuízo para as pessoas que sofrem da febre do feno se multiplicam na presença de CO₂.

Em um estudo, pesquisadores cultivaram um certo tipo de grama sob diferentes concentrações de CO₂.

Eles concluíram que as flores de plantas cultivadas em atmosfera contendo 800 partes por milhão (ppm) de CO₂ produziram cerca de 50% mais pólen do que aquelas cultivadas em ar contendo 400 ppm (o nível atual de CO₂ na atmosfera da Terra).

De forma similar, outros cientistas também testaram o cultivo de diferentes tipos de carvalho, cujo pólen costuma causar febre do feno em países como a Coreia do Sul.

Em um cenário de 720 ppm de CO₂, eles concluíram que cada carvalho apresenta contagem média de pólen 13 vezes maior do que as árvores expostas a 400 ppm. E, mesmo a 560 ppm, a produção de pólen foi 3,5 vezes maior do que os níveis atuais.

Espécies invasoras

Ziska é o autor do livro Greenhouse Planet ("Planeta estufa", em tradução livre), publicado em 2022. Ele realizou experimentos similares com a ambrósia e seus resultados confirmam os de outros pesquisadores.

"Sempre que aumentamos o dióxido de carbono, a ambrósia reage", ele conta. "Ela cresce mais. Ela produz mais pólen."

"E houve algumas evidências de que ela produz uma forma mais alergênica do pólen, que pode induzir nosso sistema imunológico a reagir ainda mais que no passado", segundo Ziska.

A difusão de espécies invasoras em outras partes do mundo também aciona reações alérgicas em outras populações humanas. A ambrósia, por exemplo, é originária da América do Norte, mas ela se espalhou pela Europa, Austrália, Ásia e América do Sul.

Atualmente, cerca de 60% das pessoas da Hungria, 20% da Dinamarca e 15% da Holanda já manifestam sensibilidade ao pólen deste prolífico grupo de plantas.

Getty Images Com o aumento da quantidade de pólen no ar devido às mudanças climáticas, os cientistas preveem o agravamento das alergias sazonais

Isso é especialmente preocupante porque se estima que, até 2050, a concentração de pólen de ambrósia no ar seja cerca de quatro vezes maior do que a atual.

Até mesmo em partes da Europa onde o pólen de ambrósia é virtualmente ausente hoje em dia, como o sul do Reino Unido e a Alemanha, "os níveis de pólen passam a ser substanciais", em cenários climáticos moderados ou mais altos, segundo os pesquisadores no estudo de 2015.

Os cientistas indicam que cerca de um terço do aumento se deve à contínua expansão das espécies invasoras. Os dois terços restantes são especificamente causados pelas mudanças climáticas, incluindo a extensão da temporada de crescimento, com o aumento das temperaturas.

"Será, portanto, uma temporada mais longa, que começa mais cedo e mais intensa para quem sofre de sintomas alérgicos", explica Fuertes, "e, com isso, aumenta o risco de nova sensibilização para populações anteriormente não expostas."

Nem todas as regiões do mundo observarão aumento da produção de pólen.

Alguns pesquisadores concluíram, por exemplo, que o sul da Califórnia irá enfrentar temporadas de pólen que começarão mais cedo, mas serão menos produtivas. O motivo, em grande parte, é a redução das chuvas.

Mas estas previsões não consideram todos os possíveis efeitos das mudanças climáticas sobre os alérgenos suspensos no ar.

Pode também haver, por exemplo, consequências à saúde devido à maior probabilidade de incêndios florestais, o que aumenta o risco dos sintomas de asma e alergia.

Em termos relativos, Fuertes indica que a quantidade de pólen suspensa no ar ainda irá variar de um ano para outro. Mas isso pode não auxiliar muito as pessoas que sofrem da febre do feno.

"Quando você tem sensibilidade e desenvolve sintomas alérgicos, provavelmente irá apresentar sintomas nos anos em que os níveis de pólen estejam abaixo da média", explica ela. "Você irá reagir ao pólen que está à sua volta."

Getty Images O plantio de espécies de árvores que produzem menos pólen indutor de alergias no ar é uma forma que as cidades têm de ajudar as pessoas que sofrem da febre do feno

O que as pessoas podem fazer a respeito?

Reduzir as emissões de carbono ajudaria a evitar alguns dos impactos climáticos mais sérios e outras estratégias também poderão reduzir o problema. E talvez também seja possível fazer intervenções diretas mais drásticas.

Um século atrás, algumas cidades americanas chegaram a formar comitês para combater a ambrósia. "Chicago emprega 1.350 pessoas no combate à febre do feno", anuncia uma manchete de 1932.

A reportagem explica que os homens, antes desempregados devido à Grande Depressão, recebiam o equivalente a uma semana de alimentação e moradia (e "25 centavos em dinheiro") por dia passado cortando a planta.

A medida pode parecer curiosa, mas fez diferença. Um estudo de 1956 sobre a "Operação Ambrósia" na cidade de Nova York estimou que o corte das plantas pela multidão reduziu a produção de pólen em cerca de 50%.

Atualmente, podemos encontrar ações coordenadas em andamento na Europa.

Em Berlim, na Alemanha, trabalhadores foram destacados para encontrar e eliminar a ambrósia em toda a cidade. Já a Suíça proibiu a importação ou venda da planta em 2024 e formou grupos de voluntários para patrulhar os parques públicos para arrancá-la.

Outras soluções exigem design urbano mais inteligente.

"Precisamos definitivamente tornar nossas cidades verdes", afirma Elaine Fuertes. "Mas precisamos fazer isso criteriosamente."

O plantio de espécies exóticas, por exemplo, pode causar novas alergias.

O chamado "sexismo botânico" – a escolha de árvores machos produtoras de pólen em algumas espécies, em vez das fêmeas produtoras de frutos e sementes, de manejo complicado – também pode aumentar os níveis de pólen em áreas urbanas. Mas estudos demonstraram que o efeito deste viés é relativamente pequeno em grandes cidades, como Nova York.

Também é importante monitorar e prever os níveis de pólen, segundo os cientistas.

"Precisamos saber o que estamos respirando", explica Paul Beggs. "É algo bastante fundamental em termos da nossa saúde."

Ele destaca que a maioria das pessoas sabe que pode conseguir informações válidas, confiáveis e em tempo real sobre índices como a temperatura ou os níveis de chuva na sua região. Mas relativamente poucos podem dizer o mesmo sobre os alérgenos suspensos no ar.

Mas mesmo os serviços que apresentam modelos de contagem de pólen de forma abrangente e detalhada, como o Instituto Meteorológico Finlandês, não monitoram nem elaboram modelos dos níveis de alérgenos suspensos no ar com mais precisão. Afinal, cada grão de pólen pode liberar diferentes quantidades de alérgenos, que podem variar de acordo com as condições meteorológicas.

Fuertes destaca que esta é uma medição diferente, mais relacionada aos sintomas alérgicos.

"Ninguém mede os níveis de alérgenos regularmente", afirma ela. "Nós deveríamos estar desenvolvendo isso."

De forma geral, os especialistas afirmam que a ciência é clara. Sem ações concretas e coordenadas, as mudanças climáticas continuarão a agravar a febre do feno em muitas regiões do planeta.

Isso poderá incluir eventos mortais mais dramáticos, como a asma de tempestade. Mas também pode significar mais pessoas fungando e sofrendo, por mais tempo, todos os anos.

"Temos, agora, os estudos que demonstram os impactos sobre a saúde humana", afirma Beggs. "E ainda há mais vindo por aí."

