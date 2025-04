Funeral do papa Francisco: um guia visual sobre a cerimônia

EPA Vista aérea da Praça de São Pedro durante funeral do papa Francisco O funeral do papa Francisco será mais simples do que o de papas anteriores, seguindo as instruções que ele mesmo estabeleceu. Mas, como chefe de Estado e líder de mais de um bilhão de católicos em todo o mundo, ainda será um espetáculo cheio de cerimônia e tradições.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A morte do pontífice atraiu figuras famosas, políticos e milhares de seguidores à Cidade do Vaticano para prestar as últimas homenagens. O que acontece no funeral? Arcebispos e bispos começaram a se reunir às 8h30, no horário local (3h30 no horário de Brasília), na Ala Constantino, um corredor adjacente à Basílica de São Pedro. Ao mesmo tempo, padres católicos estavam na Praça de São Pedro. Meia hora depois, às 9h, no horário local, patriarcas da Igreja Ortodoxa e cardeais se reuniram na Capela de São Sebastião, dentro da basílica, onde repousam os restos mortais do papa João Paulo 2°.

Eles participaram de um cortejo fúnebre que acompanhou o caixão do Papa, que passou os últimos quatro dias no centro da Basílica de São Pedro. O funeral começou às 10h, quando o caixão foi depositado na praça em frente à Basílica de São Pedro. A cerimônia é presidida pelo decano do Colégio Cardinalício, o cardeal italiano Giovanni Battista Re.

Convidados e dignitários ficam sentados mais perto da basílica e do caixão, com milhares de outros clérigos e membros do público dentro e ao redor da Praça de São Pedro. A configuração é semelhante ao que ocorreu no funeral do papa Bento 16, como mostram os infográficos a seguir. BBC Quem estará presente? As autoridades calculam que pelo menos 200 mil pessoas acompanham o funeral in loco — e há cerca de 170 chefes de Estado ou de governo na lista de convidados.

Chefes de Estado e membros da realeza confirmaram presença, incluindo o presidente dos EUA, Donald Trump, o presidente francês, Emmanuel Macron, o rei Felipe VI e a rainha Letícia da Espanha, e o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O príncipe William representará o rei Charles 3°, o que dá continuidade a um precedente estabelecido em 2005, quando o então príncipe de Gales compareceu ao funeral do papa João Paulo 2° representando a rainha Elizabeth 2ª. BBC Como diferenciar um bispo de um cardeal? O funeral conta com a presença de centenas de membros do clero.