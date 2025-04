A fotógrafa que registra a luta diária dos cubanos para enfrentar o colapso econômico do país: 'Sobrevivendo ao impossível'

O infraordinário, do escritor francês Georges Perec, é um inventário da realidade e da vida cotidiana, temas que também se tornaram protagonistas no trabalho de Hernández.

"Os registros fotográficos da memória muitas vezes só focam em acontecimentos extraordinários, ou seja, no branco e no preto da humanidade", explicou em entrevista à BBC News Mundo (serviços de notícias em espanhol da BBC).

"Eu gosto de me concentrar no cinza, porque é onde muitos de nós nos encontramos. Não importa o lugar, são histórias com as quais a maioria de nós consegue se identificar e explorar sentimentos que são universais."

Assim nasceu o último trabalho de Hernández, Sobrevivendo ao impossível, um projeto que retrata os desafios diários que os cubanos enfrentam por causa do colapso econômico do país, "mas para além dos clichês".

"A primeira foto diz muito sobre a situação típica de uma família em Cuba", explica Hernández, em referência à imagem que abre esta reportagem.