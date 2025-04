Por que Zelensky não pode e não vai desistir da Crimeia

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O futuro da Crimeia está agora no centro do plano de paz do presidente Donald Trump e levou o ucraniano Volodymyr Zelensky a descartar o reconhecimento do controle russo sobre a península.

Os termos exatos do plano não foram divulgados, mas relatos sugerem que ele incluiria o reconhecimento da Crimeia pelos EUA como parte legal da Rússia.

Para Trump, a península sul da Ucrânia foi "perdida anos atrás" e "nem sequer faz parte da discussão" nas negociações de paz.

Mas seria inconcebível para Zelensky renunciar à Crimeia como parte indivisível da Ucrânia.