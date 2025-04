Os planos para colocar data centers na Lua e em órbita da Terra

Intuitive Machines A empresa especializada em data centers Lonestar enviou recentemente seu equipamento de teste para a Lua neste módulo lunar Parece uma história retirada de um filme de ficção científica. Mas o presidente da Lonestar Data Holdings, Stephen Eisele, está confiante de que, um dia, sua empresa irá abrir um data center (centro de processamento de dados) na Lua. "Nossa visão é que, colocando o data center no espaço, você realmente oferece segurança inigualável", afirma ele.

A empresa tem sede na Flórida, nos Estados Unidos. No mês passado, ela anunciou ter testado com sucesso um minúsculo centro de dados, do tamanho de um livro de capa dura. Ele foi transportado para a Lua no módulo lunar Athena, da empresa americana de exploração espacial Intuitive Machines. O módulo, por sua vez, foi lançado ao espaço por um foguete da empresa SpaceX, de Elon Musk. Os data centers são imensos armazéns que abrigam inúmeros computadores. Eles armazenam e processam dados utilizados por websites, empresas e governos. A Lonestar afirma que a instalação dos data centers na Lua irá oferecer aos clientes processamento de dados seguro e confiável, alimentado pela ilimitada energia solar.

Data centers instalados no espaço podem parecer um sonho distante. Mas esta ideia está realmente começando a decolar, alimentada, em parte, pela demanda estratosférica e pela dificuldade de encontrar locais adequados na Terra para sua instalação. O uso cada vez maior da inteligência artificial (IA) causou aumento massivo da quantidade de dados que exigem armazenagem e processamento em todo o mundo.

Por isso, a necessidade de data centers também disparou. A demanda anual deve crescer entre 19% e 22% até 2030, segundo a consultoria de gestão global McKinsey. Novas instalações vêm surgindo a todo momento, mas está ficando difícil encontrar lugares para elas. Os data centers são grandes e ocupam muito espaço, além de consumirem enormes quantidades de energia e água para seu resfriamento. Além disso, cada vez mais moradores locais não querem sua construção por perto.

Hugh Kenny Os data centers consomem imensas quantidades de energia A instalação dos data centers no espaço – seja em órbita da Terra ou na Lua – teoricamente significa que eles não causariam tantos transtornos. Existe a energia mais ou menos ilimitada do Sol e não há vizinhos para reclamar dos impactos ambientais. Além disso, os data centers instalados no espaço poderão se especializar em serviços para espaçonaves e outras instalações espaciais. E as transferências de dados entre dois pontos no espaço são mais rápidas do que da superfície terrestre. No ano passado, foram publicados os resultados de um estudo de viabilidade de data centers instalados em órbita da Terra, financiado pela Comissão Europeia.