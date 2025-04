Da 'caça aos marajás' à prisão por corrupção, os altos e baixos da carreira de Collor na política

RIBEIRO DE SOUZA/Gamma-Rapho via Getty Images Collor quando era presidente do Brasil, em 1991 A movimentada vida política do ex-presidente e ex-senador Fernando Collor de Mello (PTB-AL) ganhou nesta sexta-feira (25/3) um marcante novo capítulo: aos 75 anos, ele foi preso por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Na decisão, Moraes ressalta que foram esgotados os recursos no processo no qual o ex-presidente foi condenado a 8 anos e 10 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

A condenação, de maio de 2023, é relacionada a um processo derivado da Operação Lava Jato e relativo a crimes envolvendo a BR Distribuidora. Collor foi preso em Maceió, capital de seu Estado-natal, Alagoas, quando se preparava para voar a Brasília para se entregar. Ainda nesta sexta, o ministro Gilmar Mendes, que havia votado pela absolvição de Collor, levou ao plenário físico do STF o julgamento sobre a prisão. Até agora, quatro ministros votaram pela manutenção da prisão pelo sistema virtual da corte, mas a decisão final só será tomada quando o plenário físico voltar a se reunir, em maio. Enquanto isso, Collor seguirá preso.

Entre outras acusações, a Procuradoria Geral da República (PGR) apontou que Collor, com a ajuda de outros dois empresários condenados na ação, favoreceu a UTC Engenharia em contratos com a BR Distribuidora, recebendo para isso R$ 20 milhões. Lia de Melo/Agência Senado Ex-senador e ex-presidente Fernando Collor de Mello foi condenado a 8 anos e 10 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro Boa parte das evidências do processo foram reveladas por delatores da Operação Lava Jato, como o doleiro Alberto Youssef, um dos primeiros a aderir à delação premiada durante as investigações. De acordo com a então vice-procuradora geral da República Lindôra Araújo, além dos relatos dos delatores, teriam sido colhidas provas como e-mails, extratos bancários e outros documentos que comprovariam as acusações.

Para o relator do caso no Supremo, ministro Luiz Edson Fachin, as provas colhidas pelo Ministério Público comprovaram que Collor exercia influência sobre o controle da BR Distribuidora e teria exercido seu poder para viabilizar os contratos com a UTC Engenharia. Para Fachin, ficou também comprovado que houve lavagem de dinheiro, através de 42 depósitos feitos em contas correntes do ex-presidente e 65 em contas de empresas por ele controladas, de forma a ocultar a movimentação de autoridades financeiras. Gilmar Mendes e Nunes Marques, que votaram pela absolvição, argumentaram que não foram apresentadas provas suficientes contra os acusados, apenas depoimentos e documentos trazidos por delatores.

Na época, a defesa do ex-presidente argumentou que "o processo inteiro é baseado nos depoimentos de delatores e não há provas que os corroborem". Caçador de marajás, 'impichado' e inocentado Sergio Lima/Agência Brasil Passagem de Collor pela Presidência da República foi marcada por turbulências na economia e denúncias de corrupção Para além do julgamento no STF, Collor protagonizou uma carreira política das mais movimentadas e polêmicas desde a redemocratização do país, na década de 1980. Ele é oriundo de uma das famílias mais tradicionais da política de Alagoas, os Collor de Mello. A família tem empresas e emissoras de rádio e televisão no Estado. Com esse prestígio, foi eleito governador de Alagoas em 1986.