Como é viver no 'país mais feliz do mundo'

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Mas as operadoras de viagens finlandesas estão comemorando, à medida que os viajantes cada vez mais conectam a Finlândia à felicidade, na esperança de vir e experimentar pessoalmente essa versão finlandesa de felicidade.

No entanto, não espere ser recebido com gargalhadas e gracejos alegres ao pousar no aeroporto de Helsinque ou desembarcar de uma das balsas do Báltico no porto da capital. Há alguma verdade na percepção de que a Finlândia é um país prático e pé no chão.

Em geral, os finlandeses se sentem lisonjeados – até mesmo felizes – por serem honrados pelas conclusões do relatório, mas, embora as aceitem graciosamente, sentem que "felicidade" não é a palavra certa.

Em vez disso, "contentamento", "realização" ou "satisfação com a vida" são amplamente considerados termos mais apropriados. Como o presidente finlandês Alexander Stubb postou recentemente no Facebook: "Ninguém consegue ser feliz o tempo todo, e às vezes as circunstâncias dificultam isso. Mas acertar no básico – segurança, liberdade e igualdade – é um bom começo."