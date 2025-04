'Não teria suportado se meus filhos tivessem herdado minha doença'

O serviço de PGT de Exeter é o único do NHS (o serviço público de saúde britânico) disponível no sudoeste da Inglaterra. Ele é mantido em parceria com o Hospital Guy's and St. Thomas' de Londres, que é o maior fornecedor de PGT do Reino Unido.

BBC O PGT é um tipo de fertilização in vitro que inclui o teste de embriões para determinar a presença de uma condição genética específica

A geneticista clínica Emma Kivuva é a líder de genética do serviço na fundação Royal Devon University Healthcare NHS Foundation Trust. Ela explica que "um pequeno número de células é removido da extremidade de cada um dos embriões em desenvolvimento".

"Nós testamos essas células usando um teste projetado para a condição genética específica da família", prossegue ela. "Só então transferimos um embrião não afetado para o útero."