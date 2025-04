As marcas de mordidas encontradas em esqueleto que revelam combates entre gladiadores e leões

As marcas de mordida encontradas no esqueleto de um gladiador romano representam a primeira evidência arqueológica de um combate entre um ser humano e um leão, segundo especialistas.

Por isso, ele explicou, "não se trata de um animal tentando devorar o corpo após a morte; as mordidas estão diretamente ligadas à causa do óbito".

"Conseguimos determinar que as mordidas ocorreram aproximadamente no momento da morte", afirmou o professor Tim Thompson, da Universidade de Maynooth, na Irlanda.

Além de escanear o ferimento, os cientistas compararam seu tamanho e formato com marcas de mordidas de grandes felinos do Zoológico de Londres.

"As marcas de mordida desse indivíduo, em particular, coincidem com as de um leão", disse Thompson à BBC News.

A localização das mordidas também deu aos pesquisadores pistas importantes sobre as circunstâncias da morte do gladiador.