Quem foi São Jorge, padroeiro do Rio de Janeiro e da Inglaterra

English Heritage Historiador de diz que tudo indica que Jorge era uma figura histórica real O texto abaixo foi publicado originalmente em 23/04/2019 e republicado em 23/04/2024. O Dia de São Jorge é o dia do santo padroeiro da Inglaterra e do Estado do Rio de Janeiro, comemorado no 23 de abril de cada ano. Mas quem era o soldado matador de dragões que se tornou o padroeiro de diversos países, estados e cidades?

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "É praticamente certo de que ele era uma figura histórica real — provavelmente um soldado romano cristão chamado Georgios", diz Michael Carter, historiador da English Heritage. Ele provavelmente nasceu na Capadócia, na Turquia, por volta de 260 d.C., e morreu como mártir em Nicomédia, ou Lida, atualmente em Israel, na província romana da Palestina em 300 d.C., diz o pesquisador. O dia do santo guerreiro costuma ser comemorado no Rio com missas em igrejas e na catedral da capital fluminense, além de cerimônias de devotos de São Jorge no mundo da música, especialmente do samba. Como ele era? "Ele é um santo glamuroso. Dizem que ele era muito bonito, montado em seu cavalo matando um dragão", afirma Carter.

Getty Images São Jorge é tido como uma figura glamurosa com uma lenda que reflete valores ingleses "Sua história é algo que cruza culturas e períodos", acrescenta o historiador. Ele representa honra, coragem e ele tinha associações reais e militares. "Há muito em sua lenda que reflete os valores ingleses." Ele realmente é um patrono da Grã-Bretanha moderna, sendo bastante diversificado e internacional. E quanto ao dragão? Esta história foi ambientada em Silene, na Líbia, que estava sendo aterrorizada por um feroz dragão do mar, de acordo com Candida Moss, professora de Novo Testamento e Cristianismo Primitivo da Universidade Notre Dame.

Getty Images Jorge teria prometido ao rei que mataria o dragão caso todos fossem batizados na Líbia "Os habitantes da cidade tinham, sob o comando do rei, dado seus filhos para serem devorados pelo dragão até que finalmente chegasse a hora de a própria filha do rei ser sacrificada", disse ela à BBC. "Jorge, no entanto, interveio, prometendo ao rei que, se todos fossem batizados, ele mataria o dragão." O rei teria atendido o pedido, George matou o dragão e todos foram salvos. A lenda traz ideias de incorporação do bem e do mal, e combate entre heróis e monstros, explica Carter. "É basicamente um arquétipo, o bem derrota o mal."