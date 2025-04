Por que maior oposição a papa Francisco dentro da Igreja Católica vinha dos EUA

"Nos EUA, as coisas não são fáceis: há uma atitude reacionária muito forte e organizada", chegou a dizer Francisco, tomando medidas duras contra seus críticos mais ferozes.

Era setembro de 2019, e o papa Francisco estava respondendo a uma pergunta de repórteres sobre as crescentes tensões com a Igreja Católica Americana .

"Não foram apenas bispos e padres. Foram também leigos, organizações como o Instituto Napa ou a EWTN, uma espécie de rede de direita com muito dinheiro e grande mídia. Foram os leigos que financiaram e promoveram a oposição ao Papa", acrescenta.

"O ponto focal da oposição ao papa Francisco estava nos Estados Unidos", diz David Gibson, diretor do Centro de Religião e Cultura da Universidade Fordham, em Nova York, à BBC News Mundo (serviço em espanhol da BBC).

Os problemas começaram no dia em que Jorge Bergoglio foi eleito Sumo Pontífice. O Vaticano vinha de dois papados conservadores — João Paulo 2º e Bento 16º — então a chegada do primeiro latino-americano e do primeiro jesuíta representou uma mudança radical de paradigma.

O texto, que descreve a personalidade do pontífice como "temperamental e autocrática", é de Charles Chaput, ex-arcebispo da Filadélfia e um dos maiores críticos do papa argentino dentro da Igreja americana.

Essa atitude não mudou com a notícia de sua morte na segunda-feira (21/4). Por exemplo, o artigo principal do dia na revista religiosa americana First Things não foi um obituário, mas um artigo de opinião afirmando que "de muitas maneiras, o pontificado de Francisco foi inadequado aos problemas reais que a Igreja enfrenta".

Francisco sabia disso. "Nos EUA, as coisas não são fáceis: há uma atitude reacionária muito forte e organizada", disse ele.

E ele não foi o único que lançou um confronto aberto com o papa e perdeu.

Por exemplo, em vez de se mudar para o Palácio Apostólico do Vaticano (que inclui a Capela Sistina), ele escolheu a residência Santa Marta, onde morava em um pequeno apartamento.

As críticas mais fortes ao texto vieram do setor conservador da mídia nos EUA.

O influente comentarista político conservador Rush Limbaugh disse então que Evangelii gaudium era "marxismo puro saindo da boca do papa".

"O papa foi além do catolicismo aqui, e isso é pura política", disse ele.

Getty Images O falecido comentarista conservador Rush Limbaugh, visto aqui com Donald Trump em 2018, foi um dos primeiros a criticar abertamente Francisco nos EUA

Nos EUA, 20% dos adultos se identificam como católicos e, dentro desse grupo, os brancos não latinos representam 54%, de acordo com pesquisas do Pew Research Center realizadas entre 2023 e 2024.

Gibson explica: "A liderança da Igreja nos EUA ainda é dominada por bispos e padres descendentes de imigrantes europeus brancos. E eles estão cada vez mais conservadores. Para eles, Francisco foi um verdadeiro choque."

"Essa liderança europeia branca alcançou o sonho americano. Eles eram de classe média, depois de classe média alta e, por fim, ricos", acrescenta, observando que é por isso que não compartilham o foco na pobreza.

Questões sobre as opiniões do papa sobre o capitalismo se intensificaram nos EUA antes de sua visita ao país em 2015, uma viagem que também o levou a Cuba.

Meses antes, o Sumo Pontífice havia declarado que "o dinheiro é o esterco do diabo" e havia pedido "o combate a essa cultura do descartável, cultivada pelos poderes que controlam as políticas econômicas e financeiras do mundo globalizado".

Na época, Stephen Moore, economista-chefe do think tank conservador Heritage Foundation, sediado em Washington, disse à BBC: "Há muito ceticismo entre os católicos (americanos)".

"Acho que este é um papa com claras inclinações marxistas. Não há dúvida de que ele demonstra um ceticismo muito claro em relação ao capitalismo e à livre iniciativa, e (...) isso me parece muito preocupante", acrescentou Moore, também católico.

Getty Images Papa Francisco com Raúl Castro, então presidente de Cuba, durante a visita do pontífice à ilha em 2015

Embora o papa negue ser marxista, o jornalista católico Austen Ivereigh, que escreveu vários livros sobre Francisco, indicou que, quando jovem, Bergoglio foi profundamente influenciado pelas ideias peronistas — derivadas do ex-presidente argentino Juan Domingo Perón — que incluíam a justiça social.

Ao chegar a Cuba, Francisco concedeu uma entrevista coletiva na qual declarou: "Não disse nada que não esteja na doutrina social da Igreja (...). Talvez uma explicação tenha dado a impressão de ser um pouco mais 'esquerdista', mas seria um erro [interpretá-la dessa forma]."

"Os que constroem muros"

Nos Estados Unidos, o republicano Donald Trump chegou ao poder em 2016 com uma campanha focada na construção de um muro na fronteira com o México e, em 2025, foi reeleito prometendo a maior deportação em massa da história do país.

Francisco, por outro lado, era um defensor dos imigrantes.

Não foi em vão que a primeira viagem do seu pontificado foi a Lampedusa, a ilha mediterrânica que se tornou símbolo da imigração da África para a Europa.

Em fevereiro deste ano, por exemplo, Francisco enviou uma carta aos bispos dos EUA afirmando que "o ato de deportar pessoas que, em muitos casos, deixaram suas terras devido à extrema pobreza, insegurança, exploração, perseguição ou grave deterioração do meio ambiente, fere a dignidade de muitos homens e mulheres, e de famílias inteiras, e os coloca em um estado de especial vulnerabilidade e indefesa".

O diretor da Heritage Foundation, Kevin Roberts, chamou a mensagem de "ataque velado" aos católicos que apoiam Trump.

Não foi a primeira vez.

Getty Images 20% dos americanos se identificam como católicos, de acordo com o Pew Research Center

Durante a primeira campanha eleitoral de Trump, o papa disse, sem nomear o então candidato: "Uma pessoa que só pensa em construir muros (...) e não em construir pontes não é cristã."

Em resposta, Trump, que se identifica como presbiteriano, disse: "É vergonhoso que um líder religioso questione a fé de uma pessoa".

O cardeal americano aposentado Raymond Leo Burke, um ultraconservador que muitos analistas consideram o maior crítico de Francisco, também discordou.

Burke apoiou Trump durante a campanha presidencial, dizendo que ele "defenderia os valores da Igreja".

Ele também atuou como presidente do conselho consultivo do Instituto Dignitatis Humanae, uma organização católica de direita, e tinha laços estreitos com o ex-conselheiro de Trump, Steve Bannon.

Burke convidou Bannon para dar uma palestra no Vaticano, onde ele falou sobre sua visão do mundo atual como uma batalha entre a civilização ocidental e o "islamismo radical".

Durante o primeiro mandato de Trump, Burke também declarou que limitar a imigração muçulmana era uma decisão "responsável" e "patriótica".

Francisco, por outro lado, promoveu o diálogo inter-religioso, que incluiu vários encontros históricos com líderes islâmicos, e afirmou repetidamente que é incorreto vincular o islamismo à violência de um pequeno número de fundamentalistas.

Para Gibson, "os católicos e cristãos americanos colocaram a ideologia e a política partidária antes de sua fé".

"Você é acolhedor? Você é inclusivo? Você não julga? Foi isso que o papa Francisco fez. E a Igreja americana tende a ser excludente e preconceituosa", acredita o especialista.

"A agenda homossexual"

O papado de Francisco optou por uma mudança de abordagem em relação à homossexualidade.

Por exemplo, ele disse que a Igreja Católica deveria pedir desculpas aos gays pela forma como os tratou: "O catecismo diz que eles não devem ser discriminados. Eles devem ser respeitados e acompanhados pastoralmente."

Getty Images Burke participou de movimentos católicos ultraconservadores que desafiavam abertamente a direção estabelecida pelo papa

Mais uma vez, Burke se opôs publicamente ao papa.

Junto com outro cardeal, ele assinou uma carta aberta pedindo o fim do que eles chamaram de "a praga da agenda homossexual" e a vinculou a casos de abuso sexual infantil por padres nos Estados Unidos.

Eles também alegaram que a Igreja erroneamente culpou o abuso de poder clerical como a principal causa dos escândalos.

Abusos dentro da Igreja e seus encobrimentos pairavam sobre todo o papado de Francisco: acusações de muitos setores e regiões de que ele não havia feito o suficiente.

Uma das críticas mais duras sobre esse assunto veio do italiano Carlo Maria Viganò, cujo último cargo antes de se aposentar foi o de núncio apostólico (embaixador) em Washington.

Viganò escreveu uma carta que foi manchete no mundo todo acusando Francisco de encobrir abusos sexuais dentro da Igreja americana — o que o Vaticano negou — e pedindo a renúncia do papa. Ele chegou ao ponto de ignorar sua autoridade.

Tanto que no ano passado ele foi excomungado após ser considerado culpado de cisma, o que significa que ele se separou da Igreja Católica.

"Enquanto para o fiel católico a Igreja é Una, Santa, Católica e Apostólica, para Bergoglio a Igreja é conciliar, ecumênica, sinodal, inclusiva, pró-imigração, ecossustentável e favorável aos gays", escreveu ele após ser excomungado.

Os "verdadeiros cismáticos"

Embora Francisco tenha assumido posições mais progressistas, como ser o primeiro papa a permitir que católicos divorciados e recasados ​​recebessem a comunhão, ele também assumiu posições conservadoras.

Um exemplo foi o aborto, uma questão na qual ele era intransigente.

Getty Images "Nos EUA, a situação não é fácil", disse o papa, que também brincou que era "uma honra" ser criticado pelos americanos

O que ele não acreditava era que o aborto deveria ser a principal preocupação da Igreja, algo que está no centro da agenda católica americana há anos.

"Nossa defesa do inocente ainda não nascido, por exemplo, deve ser clara, firme e apaixonada", escreveu Francisco. "No entanto, as vidas dos pobres, dos já nascidos, dos indefesos, dos abandonados são igualmente sagradas", acrescentou.

Em entrevista ao canal de televisão católico EWTN, Burke disse: "[Francisco] acha que falamos demais sobre aborto, demais sobre a integridade do casamento entre um homem e uma mulher. Mas nunca é demais falar sobre isso."

Nesse sentido, outra figura que se opôs publicamente ao papa foi o então bispo da diocese de Tyler, no Estado americano do Texas, Joseph Strickland.

Strickland lançou uma série de ataques às tentativas de Francisco de atualizar a posição da Igreja sobre questões sociais e de inclusão, incluindo aborto, direitos dos transgêneros e casais do mesmo sexo.

Em uma carta, ele sugeriu que tentativas de "mudar o que não pode ser mudado" levariam a uma divisão na Igreja. Eles são, disse ele, "os verdadeiros cismáticos".

Sem misericórdia com as elites

"Alguém precisa dizer isso publicamente: o Santo Padre não entende a Igreja Católica nos EUA e está prestando um péssimo serviço a ela", disse Jayd Henricks, ex-diretor executivo de relações governamentais da Conferência dos Bispos Católicos dos EUA, ao First Things.

O mal-entendido foi mútuo. Francisco chegou a brincar que era "uma honra" ser criticado pelos católicos conservadores nos EUA.

Reuters O papa Francisco com o bispo Joseph Strickland no Vaticano em 2020

Em sua opinião, houve "uma evolução correta na compreensão de questões de fé e moral", mas a Igreja Americana mostrou "atraso" com sua aplicação estrita de doutrinas e ideias tradicionais.

Séculos atrás, ele exemplificou, alguns pontífices eram tolerantes com a escravidão. Ele acreditava que a Igreja havia mudado e continuaria mudando.

Embora o papa tenha incentivado seus críticos a perceberem que era "inútil" olhar para trás, ele também tomou medidas concretas para garantir que esse fosse o caso.

Por exemplo, em fevereiro de 2025, poucos dias antes da posse de Trump, ele nomeou Robert McElroy, um padre aberto à comunidade LGBT e imigrantes e próximo do ex-presidente Joe Biden, como Arcebispo de Washington.

Outro caso de grande repercussão foi a demissão de Strickland em 2023, uma ação que foi seguida três semanas depois pela expulsão de Burke de sua luxuosa residência no Vaticano e pela revogação de seu alto salário.

Strickland se recusou a renunciar após uma investigação do Vaticano que o considerou culpado de irregularidades financeiras em sua diocese.

"Strickland não só estava administrando mal sua diocese, mas também estava gastando uma quantidade excessiva de tempo online incitando os fiéis a desobedecerem ao papa", disse a teóloga e canonista americana Dawn Goldstein, especialista na Igreja Católica, à BBC News Mundo na época.

Sobre Burke, Goldstein explicou: "Ele foi punido após 10 anos assediando Francisco e tentando se posicionar como uma autoridade moral superior ao papa."

Gibson, por sua vez, disse em uma entrevista à PBS que a "marca registrada" do papa era "ajudar os pobres, os sem-teto, os imigrantes e os refugiados; é por isso que ele é considerado uma figura muito misericordiosa".

Ele acrescentou que "não era tão misericordioso" com "as elites da Igreja, aquelas pessoas poderosas que detêm todos os privilégios e vantagens".