Os mapas que mostram como território do Brasil mudou até assumir a forma atual

São 8,5 milhões de quilômetros quadrados, o quinto maior país do mundo em extensão territorial — caberia com folga toda a Europa , desconsiderando a Rússia ocidental. A imensidão que se tornou o Brasil é de uma escala que nem passava pela cabeça dos primeiros colonizadores portugueses que por aqui aportaram cerca de 500 anos atrás.

"É importante pensar que a expansão marítima comercial foi uma aventura bastante desorganizada do ponto de vista da ocupação dessas terras, especialmente em relação a Portugal", pontua à BBC News Brasil o historiador Marcelo Cheche Galves, professor na Universidade Estadual do Maranhão (Uema). "O objetivo geral [no início] não era a colonização de terras, mas sim a abertura de relações comerciais entre povos. E isso acarretou em um projeto de ocupação improvisado do ponto de vista de uma racionalização administrativa mínima."

Em linhas gerais, contudo, mais do que tratados, o que acabou definindo o tamanho do Brasil foram as incursões exploratórias pela mata que acabaram resultando em ocupação. Em dado momento, se tinha gente falando português, entendia-se que aquilo era parte da colônia portuguesa na América. Assim, a sardinha lusitana foi cada vez mais empurrada para o lado que deveria ser espanhol.

Claro que, ao observar esses avanços com o olhar de hoje, é preciso cuidado para não cair no anacronismo. Afinal, o próprio conceito de um Estado nacional foi sendo moldado com o passar do tempo. "A ideia de país que a gente tem hoje é muito atrelada ao Estado-nação do século 19, ao Estado regido por um a legislação a que todos estão submetidos", explica à BBC News Brasil o historiador Paulo César Garcez Marins, professor do Museu Paulista da Universidade de São Paulo (USP).

"Antes, o que havia mesmo era a 'propriedade do rei'. O [que hoje é] Brasil era propriedade do rei de Portugal, era propriedade da Coroa portuguesa. Não era nem do povo português, era do rei", afirma ele.

E os avanços mais para o interior, muitas vezes iniciados de forma atabalhoada e sem anuência das autoridades, foram impulsionados pela ganância humana do colonizador. Aos poucos, as fronteiras foram se ajustando. "Esse processo de interiorização da colônia se deve a dois principais motivos: a busca de territórios ricos em minérios como ouro e prata […] e a vigilância restrita por parte da Espanha no interior", contextualiza à BBC News Brasil o historiador Victor Missiato, pesquisador no Instituto Mackenzie.