Julgamento do golpe: o que aconteceu até agora e o que ainda falta acontecer

Antonio Augusto/STF Em março, Jair Bolsonaro tornou-se o primeiro ex-presidente brasileiro a virar réu sob acusação de liderar uma tentativa de golpe de Estado Nesta terça e quarta-feira (22 e 23/4), o Supremo Tribunal Federal (STF) decide se os integrantes do segundo núcleo de investigados por tentativa de golpe de Estado se tornarão réus e responderão a processo criminal. Fazem parte deste núcleo Filipe Martins (ex-assessor de assuntos internacionais do ex-presidente Jair Bolsonaro); Marcelo Câmara (ex-assessor de Bolsonaro); Silvinei Vasques (ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal); Mário Fernandes (general do Exército); Marília de Alencar (ex-subsecretária de Segurança do Distrito Federal) e Fernando de Sousa Oliveira (ex-secretário-adjunto de Segurança do Distrito Federal).

De acordo com a denúncia apresentada pelo Procurador-Geral da República (PGR), Paulo Gonet, eles são acusados de organizar ações para "sustentar a permanência ilegítima" de Jair Bolsonaro no poder, após a derrota do ex-presidente nas urnas para Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 2022. Segundo a PGR, Silvinei Vasques, Marília de Alencar e Fernando de Sousa Oliveira teriam coordenado o uso das forças policiais para sustentar a permanência ilegítima de Bolsonaro no poder. Mário Fernandes teria sido responsável por coordenar as ações de monitoramento e neutralização de autoridades públicas, em conjunto com Marcelo Câmara, além de realizar a interlocução com lideranças ligadas ao 8 de janeiro. E Filipe Martins seria o responsável por auxiliar o ex-presidente com o projeto para decretar estado de sítio no país.

O julgamento será realizado pela Primeira Turma da Corte, composto pelo relator da denúncia, Alexandre de Moraes, e pelos ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Luiz Fux. A Primeira Turma reservou três sessões para julgar o caso. No dia 22, as sessões serão pela manhã e à tarde, com início às 9h30 e às 14h. No dia 23, o julgamento começa às 8h. A PGR optou por dividir os 34 denunciados por tentativa de golpe em cinco núcleos. A estratégia gerou críticas da defesa dos acusados, mas o Supremo validou a opção da PGR, sob o argumento de que "cada núcleo tinha peculiaridades diversas", conforme disse Moraes.

"A organização tinha por líderes o próprio presidente da República [Jair Bolsonaro] e o seu candidato a vice-presidente, o General Braga Neto. Ambos aceitaram, estimularam, e realizaram atos tipificados na legislação penal de atentado contra o bem jurídico da existência e independência dos poderes e do Estado de Direito democrático", escreveu o procurador-geral, Paulo Gonet. Waldemir Barreto/Agência Senado Segundo a denúncia de Paulo Gonet, da PGR, a organização criminosa teria atuado em várias frentes desde 2021 para levar à ruptura institucional Segundo a denúncia, a organização criminosa teria atuado em várias frentes desde 2021 para levar à ruptura institucional em caso de derrota nas urnas — desde discursos atacando o sistema eleitoral brasileiro até supostas pressões sobre o Alto Comando das Forças Armadas para apoiar um decreto de cunho golpista, a chamada "minuta do golpe". Gonet citou ainda os bloqueios da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no segundo turno da eleição em 2022, em especial em regiões onde Lula era favorito.