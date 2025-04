Guerra tarifária entre Trump e China é 'uma benção' para Brasil, diz Financial Times

Reportagem aponta que setor agropecuário brasileiro ganha mais participação e relevância no mercado chinês com guerra tarifária iniciada pelos Estados Unidos.

Getty Images Importação da soja brasileira para o mercado chinês tem crescido nos últimos anos

A escalada da guerra tarifária entre Estados Unidos e China teve um efeito positivo na América do Sul, mais especificamente no Brasil: o aumento das taxas entre as duas maiores economias do mundo deu novo impulso ao setor agrícola brasileiro e já prejudica o agro americano.

Esse é um dos destaques de uma reportagem publicada pelo jornal britânico Financial Times (FT) na edição de domingo (13/4).