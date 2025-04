Como foi reunião do papa Francisco com J.D. Vance, vice de Trump, um dia antes de morrer

Getty Images J.D. Vance e Francisco se reuniram por poucos minutos no domingo (20/04) O papa Francisco se reuniu com o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, no domingo de Páscoa (20/4), um dia antes de sua morte ser anunciada. O encontro ocorreu na Casa Santa Marta, residência oficial do pontífice no Vaticano, pouco antes das celebrações de Páscoa. O vice-presidente se converteu ao catolicismo em 2019.

Segundo a Sala de Imprensa da Santa Sé, J.D. Vance e Francisco se reuniram por poucos minutos, durante os quais o papa presenteou o vice-presidente americano com uma gravata com o brasão do Vaticano, um terço e ovos de Páscoa para cada um dos filhos de Vance. "É um prazer vê-lo em melhor estado de saúde", disse J.D. Vance ao papa argentino, em vídeo divulgado pelo Vaticano. "Obrigado por me receber. Rezo pelo senhor todos os dias. Que Deus o abençoe". Após o anúncio do falecimento do papa Francisco, o vice-presidente americano afirmou que ficou feliz em ter se reunido com Sua Santidade. "Meu coração está com os milhões de cristãos em todo o mundo que o amavam. Fiquei feliz em vê-lo ontem, embora ele estivesse obviamente muito doente", escreveu no X (antigo Twitter).

Como foi o último dia do papa Francisco: reunião com vice de Trump e aparição pública Vance também afirmou que sempre se lembrará de Francisco pela homilia que ele proferiu nos primeiros dias da pandemia de covid-19. "Foi realmente muito bonito", disse. A visita do vice-presidente a Francisco aconteceu cerca de dois meses após o líder da Igreja Católica criticar duramente a política migratória do governo de Donald Trump. Em fevereiro, o papa classificou as expulsões em massa de migrantes como uma "grande crise". Em uma carta enviada aos bispos americanos, Francisco exortou os católicos e outros "a não cederem a narrativas que discriminam e causam sofrimento desnecessário aos nossos irmãos e irmãs migrantes e refugiados".