Por que a água tem cores diferentes em lugares diferentes

Getty Images No Caribe venezuelano, azul-turquesa Que imagem vem à cabeça quando você pensa em água? Uma bebida gelada e refrescante? Um oceano azul cristalino que se estende até o horizonte? Um lago refletindo as montanhas? Ou uma pequena lagoa com aparência escura e turva? Provavelmente, você ficaria mais instigado a nadar em algumas dessas águas do que em outras. E as que parecem mais limpas provavelmente te atrairiam mais.

Mesmo que você não saiba, está aplicando conceitos da física, biologia e química para decidir se deve ou não dar um mergulho. A cor da água nos dá informações sobre seu conteúdo. Como engenheira que estuda os recursos hídricos, tenho pensado em como posso usar a cor da água para ajudar as pessoas a entender quão contaminados estão os lagos e as praias, e se são seguros para nadar e pescar. A luz e a cor da água A água potável normalmente parece limpa, mas as lagoas, rios e oceanos estão cheios de partículas flutuantes. Podem ser pequenos fragmentos de terra, de rocha, de material vegetal ou outras substâncias. Estas partículas são geralmente levadas para a água durante as tempestades. Toda a chuva que cai e não é absorvida pelo solo vira enxurrada, escorrendo morro abaixo e carregando materiais soltos pelo caminho até chegar a um corpo de água, como um rio, um lago.

As partículas presentes na água interagem com a radiação solar que incide sobre a superfície. Elas podem absorver esta radiação ou refleti-la em outra direção, em um processo conhecido como dispersão. O que vemos com os nossos olhos é uma fração da radiação que é refletida para fora da superfície da água. Isso afeta consideravelmente a nossa percepção da água, inclusive sua cor. Dependendo das propriedades das partículas na água, elas vão absorver e dispersar a radiação em diferentes comprimentos de onda. O comprimento de onda de luz determina a cor que vemos na água.

Getty Images O lago Crater, em Oregon, nos Estados Unidos, tem uma cor azul brilhante porque sua água vem do degelo e é extremamente pura Em águas com grande quantidade de sedimentos, como o rio Missouri, nos Estados Unidos, apelidado de "Grande Lodo", a luz que bate nela é refletida de volta com tons que vão do amarelo ao vermelho. Isso faz com que a água seja vista alaranjada e turva. Em águas mais limpas e puras, a luz é refletida no tom de azul, o que faz com a gente veja essa cor. Um exemplo muito conhecido é o lago Crater, em Oregon, nos Estados Unidos, que fica localizado em uma cratera vulcânica e é alimentado apenas pela chuva e pela neve, sem receber água carregada de sedimentos.

As águas profundas, como as do lago Crater, costumam ter um tom azul-escuro, enquanto as águas rasas e mais claras, como as das ilhas do Caribe, aparecem com um tom de azul-turquesa. Isso acontece porque a luz se reflete no fundo branco e arenoso. Getty Images Águas de rios como o Rio Amazonas apresentam uma cor mais turva devido a sedimentos que recebem dos afluentes e do seu leito Quando a água contém muita matéria vegetal, a clorofila (um pigmento que as plantas produzem em suas folhas) absorve a luz azul e reflete a luz verde. Isso geralmente acontece em águas que recebem escoamentos de áreas muito urbanizadas, como o lago Okeechobee, perto de Miami, na Flórida.