Os efeitos surpreendentes do estresse no corpo e como fazê-lo funcionar a seu favor

Fatores que provocam estresse — incluindo trabalho, problemas financeiros e relacionamentos pessoais — são frequentemente inevitáveis, mas a principal diferença está na duração do estresse. O estresse agudo é de curto prazo e pode ser benéfico, enquanto o estresse crônico gera uma tensão duradoura no corpo.

Quando gerenciado adequadamente, o estresse agudo não causa danos duradouros — e pode ajudar as pessoas a responder de forma eficaz aos desafios imediatos. Já o estresse crônico gera uma tensão prolongada no corpo.

Vora explica que quando o estresse persiste por longos períodos, os níveis elevados de hormônios do estresse aumentam o risco de doenças cardíacas, enfraquecem o sistema imunológico e contribuem para problemas digestivos, como a síndrome do intestino irritável (SII) e úlceras.

O estresse crônico também tem sido fortemente associado à ansiedade e depressão, função cognitiva prejudicada, distúrbios do sono e ao envelhecimento acelerado do corpo. De acordo com Vora, esta diferença fundamental na duração e na resolução leva ao estresse crônico, danificando gradualmente vários sistemas do organismo.

Como o estresse afeta o corpo?

O NHS, serviço público de saúde do Reino Unido, explica que o estresse desencadeia uma cascata de respostas físicas devido à liberação de hormônios do estresse, principalmente cortisol e adrenalina. Estas reações incluem: