A estudante que adiou o sonho de ser astronauta após violência sexual — e, anos depois, chegou ao espaço

Quando era criança, Amanda Nguyen, filha de refugiados vietnamitas nos Estados Unidos , costumava parar diante do céu para contar estrelas antes de entrar em casa.

Em 2016, o então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, sancionou uma lei proposta por Nguyen para proteger os direitos de sobreviventes de violência sexual. Em 2019, ela foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz. Em 2022, foi eleita uma das mulheres do ano pela revista Time.

Mas — e sem diminuir a importância desse feito — esse não foi o primeiro marco extraordinário da trajetória de Amanda Nguyen, hoje com 33 anos.

Talvez tenha sido esse hábito de buscar refúgio entre as estrelas que despertou o amor de Amanda pela astronomia.

Os prazos para denunciar um estupro nos EUA variam de acordo com o estado, mas, em Massachusetts, onde Nguyen vivia, é possível fazê-lo até 15 anos após o crime.

Depois de uma avaliação médica no hospital, uma enfermeira lhe explicou suas opções: ela poderia autorizar a coleta de amostras de DNA para exame forense vinculadas ao seu nome ou anonimamente, caso decidisse prestar queixa formal mais tarde.

Sabia também, porque fora alertada, que levar um caso de estupro aos tribunais poderia levar de dois a três anos — e que a taxa de condenações girava em torno de 1%.

Poucos dias depois, ainda abalada pelo trauma, recebeu uma notícia absurda e devastadora: teria que pagar cerca de US$ 5 mil pela análise de DNA, que seria destruída em seis meses.

"O sistema estava contra mim, parecia manipulado. E isso me pareceu uma traição ainda maior do que ter sido estuprada", disse Nguyen ao jornal britânico The Guardian, anos depois.