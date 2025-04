Putin anuncia trégua de ataques à Ucrânia na Páscoa; o que se sabe

Reuters Vladimir Putin anunciou trégua de Páscoa e disse esperar que Ucrânia siga o exemplo

A imprensa russa noticiou neste sábado (19/4) que o presidente Vladimir Putin declarou uma trégua de Páscoa no conflito com Ucrânia. O Kremlin disse esperar que a Ucrânia siga seu exemplo.

De acordo com a agência de notícias Reuters, a Rússia deverá cessar as hostilidades a partir das 18h de hoje (meio-dia, no horário de Brasília) até a meia-noite (18h no horário de Brasília) do domingo de Páscoa, dia 20 de abril.