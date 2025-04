Por que EUA ameaçam abandonar negociações de paz de guerra na Ucrânia

Comentários do Secretário de Estado dos EUA ocorrem no momento em que a Ucrânia diz ter dado o primeiro passo para assinar um acordo sobre minerais com os EUA.

Apesar da confiança inicial do governo Trump de que conseguiria fechar um acordo rapidamente , as tentativas de alcançar um cessar-fogo total ainda não se concretizaram, com Washington culpando ambos os lados.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, quando questionado sobre a resposta de Trump, afirmando que esperava uma resposta da Rússia sobre um cessar-fogo, afirmou que "as negociações em andamento são bastante difíceis ".

Os comentários ocorrem em um momento em que os ataques russos à Ucrânia continuam. Na sexta-feira, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou em uma publicação no X que a Rússia havia lançado uma série de ataques com mísseis que mataram duas pessoas.

Na quinta-feira, os dois países assinaram um memorando de intenções afirmando que pretendem estabelecer um fundo de investimento para a reconstrução da Ucrânia como parte de um acordo de parceria econômica.

O objetivo é finalizar o acordo até 26 de abril, afirma o memorando publicado pelo governo ucraniano.

Os detalhes de qualquer acordo permanecem obscuros. Vazamentos anteriores sugeriram que o acordo foi estendido para além dos minerais, para o controle da infraestrutura energética da Ucrânia, bem como de seu petróleo e gás.

Os negociadores ucranianos tentaram resistir às exigências de Trump de que um fundo de investimento conjunto reembolsaria os EUA pela ajuda militar anterior, mas aparentemente aceitaram sua alegação de que ajudaria o país a se recuperar após o fim da guerra.

O memorando afirmava que "o povo americano deseja investir com o povo ucraniano em uma Ucrânia livre, soberana e segura".

Zelensky esperava usar o acordo para obter uma garantia de segurança dos EUA em caso de cessar-fogo, tendo dito aos líderes europeus no mês passado que "um cessar-fogo sem garantias de segurança é perigoso para a Ucrânia".

Os EUA têm resistido até agora a fornecer garantias de segurança a Kiev.

A Casa Branca argumenta que a mera presença de empresas americanas desencorajaria a Rússia a fazer novos ataques, mas isso não funcionou quando eles invadiram a Ucrânia em 2022.

Reuters Uma padaria foi atingida durante um recente ataque russo em Sumy

A ministra da Economia da Rússia, Yulia Svyrydenko, anunciou na plataforma X a assinatura do memorando, com fotos dela e do secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, assinando o documento separadamente em uma ligação online.

"Há muito a fazer, mas o ritmo atual e o progresso significativo dão motivos para esperar que o documento seja muito benéfico para ambos os países", escreveu Svyrydenko.

Bessent disse que os detalhes ainda estão sendo fechados, mas o acordo é "substancialmente o que havíamos acertado anteriormente".

Trump insinuou o acordo durante uma entrevista coletiva com a líder italiana Giorgia Meloni, dizendo: "Temos um acordo sobre minerais que acredito que será assinado na [próxima] quinta-feira... E presumo que eles cumprirão o acordo. Então, veremos. Mas temos um acordo sobre isso".

Ivanna Klympush-Tsintsadze, deputada e presidente da comissão parlamentar ucraniana sobre Integração na União Europeia, disse à BBC que o Parlamento ucraniano terá "a última palavra" no acordo.

Ela acrescentou: "Espero que haja justificativa suficiente para garantir que, independentemente do que for assinado, e se for ratificado, seja do interesse do nosso país e do nosso povo.

A divulgação do memorando ocorre no momento em que expira a moratória de 30 dias sobre ataques à infraestrutura energética ucraniana, ordenada pelo presidente russo, Vladimir Putin.

Peskov disse que Putin ainda não emitiu nenhuma nova ordem sobre o cessar-fogo temporário.

Na quinta-feira, o Ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sybiha, se encontrou com Rubio e o enviado especial de Trump, Steve Witkoff, em Paris, para discutir o fim da guerra.

Sybiha disse que eles "discutiram os caminhos para uma paz justa e duradoura, incluindo um cessar-fogo total, um contingente multinacional e garantias de segurança para a Ucrânia".