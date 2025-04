'Incels que abusaram de mim se vangloriam de suas vítimas na internet'

BBC Viajando sozinha ao Vietnã, Annie lutou contra dois agressores enquanto caminhava por uma trilha Aviso: Esta reportagem contém imagens e conteúdos que podem ser perturbadores para alguns leitores Quando Annie Makeeva saiu de Londres para uma viagem solo ao Vietnã em dezembro de 2022, ela nunca imaginou que seria agredida sexualmente por dois "incels" - homens que culpam mulheres por não conseguirem encontrar parceiras sexuais.

Aconteceu no primeiro dia de férias, depois que Annie pedalou 10 km até um parque remoto no sul do país, o Cat Tien National Park. "Eu decidi pedalar pela trilha da floresta e depois caminhar até o Crocodile Lake, que é a atração principal. Parei no fim da trilha e vi dois homens lá, que eu imaginei que eram turistas". Mas, minutos depois, os homens seguiram Annie pela floresta e a atacaram. 'Eu comecei a gritar, mas percebi que ninguém ia conseguir me ouvir' Annie Makeeva Annie foi a um tour guiado no Parque Nacional Cat Tien na manhã em que ela foi assediada "Assim que eles passaram por mim, o primeiro homem me agarrou. Ele disse algo em vietnamita para o amigo dele, que estava do meu outro lado. Eu olhei para ver se esse amigo estava vindo me ajudar ou se ele também iria me atacar. No fim das contas, ele também queria me atacar", conta.

"Eles começaram a passar a mão em mim. Eu gritei por ajuda, mas percebi que ninguém ia conseguir me ouvir". Annie, que é do oeste de Londres, afirma ter ficado muito assustada quando os homens a imobilizaram para tentar jogá-la no chão. Mas ela conseguiu se soltar e se esconder atrás de uma árvore. Um dos homens a agarrou novamente e olhou para o amigo por um instante. Annie aproveitou a situação e deu um soco forte na nuca dele, deixando-o desorientado.

Annie Makeeva Alguns dos machucados no braço de Annie depois que ela foi agarrada pelos homens Neste momento, a turista britânica pegou o celular para tirar uma foto dos homens, o que fez com que um deles lhe oferecesse dinheiro para que ela ficasse quieta. Quando Annie recusou o dinheiro, a situação mudou. Os homens começaram a se afastar, fugindo pelo caminho por onde tinham vindo. Annie então teve que decidir se iria na mesma direção que os homens até onde ela havia deixado sua bicicleta, e pedalaria 10 km de volta ao hotel, ou se ela seguiria por 5km até um ponto onde ela sabia que encontraria um guarda florestal e, possivelmente, outros turistas para ajudá-la. Ela optou pela segunda opção.

A BBC viu uma foto dos machucados na parte superior do corpo de Annie. Ela não quis que essa imagem fosse usada na reportagem. Os homens que atacaram Annie foram detidos pela polícia no mesmo hotel onde ela estava hospedada. A britânica disse que os policiais consideraram o ataque como algo "espontâneo", e não planejado, e que não sabiam o tipo de punição que os homens receberiam, se é que receberiam alguma. Annie entrou em contato com o Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido no dia seguinte. Um porta-voz informou à BBC: "Nós prestamos apoio à cidadã britânica no Vietnã e entramos em contato com as autoridades locais".