Como simples hábito de tirar sapatos ao entrar em casa pode trazer enormes benefícios à saúde

Pense por onde seus sapatos passam todos os dias: banheiros públicos, calçadas, corredores de hospitais, gramados tratados com produtos químicos como herbicidas e pesticidas usados no controle de pragas e ervas daninhas.

Getty Images Dentro de casa, você pode andar descalço ou com sapatos específicos para uso interno

Enquanto algumas cepas de E. coli são inofensivas, outras produzem toxinas Shiga, capazes de causar diarreia com sangue e desencadear a síndrome hemolítico-urêmica – uma condição potencialmente fatal que pode levar à falência dos rins.

Crianças menores de cinco anos estão especialmente em risco, por conta do sistema imunológico ainda em desenvolvimento e do hábito de levarem as mãos à boca com frequência.

Mas o E. coli não é o único germe que invade sua casa. Os sapatos também trazem o Clostridium difficile, conhecido por causar diarreia intensa, e o Staphylococcus aureus, incluindo a versão resistente a medicamentos (MRSA), uma "superbactéria" que pode provocar infecções graves na pele, nos pulmões ou até no sangue.