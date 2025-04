Por que Nobel de Economia defende que uso de TikTok e Instagram seja pago

Getty Images Simon Johnson ganhou o Prêmio Nobel de Economia no ano passado por seus estudos sobre desigualdade Em outubro passado, o acadêmico britânico-americano Simon Johnson, professor da Sloan School of Management do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), recebeu o Prêmio Nobel de Economia por seus estudos sobre a desigualdade entre as nações. O prêmio foi dividido com outros dois economistas: seu colega turco-americano Daron Acemoglu, também do MIT, e o britânico James A. Robinson, da Universidade de Chicago.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Um ano antes, em 2023, Johnson e Acemoglu escreveram Poder e progresso: Uma luta de mil anos entre a tecnologia e a prosperidade, um livro no qual analisaram como os avanços tecnológicos dos últimos mil anos historicamente beneficiaram as elites. Na obra, eles explicam como os avanços tecnológicos podem se tornar ferramentas de fortalecimento, alertam sobre as consequências de se depender da inteligência artificial (IA) e enfatizam a necessidade de reformular a inovação para promover a prosperidade compartilhada. Antes do início de um julgamento antitruste em Washington contra a Meta de Mark Zuckerberg, dona do Facebook, WhatsApp e Instagram, que poderia forçá-la a vender uma participação nas plataformas, a BBC News Mundo (serviço de notícias em espanhol da BBC) conversou com Johnson sobre o poder das grandes empresas de tecnologia como Meta, Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet (Google) e OpenAI, e possíveis maneiras de limitar esse poder. BBC News Mundo: Já tivemos empresas na história da humanidade tão poderosas quanto as grandes empresas de tecnologia de hoje?

Simon Johnson: Nos EUA, tivemos corporações muito poderosas em alguns momentos do passado, inclusive no final do século 19, durante o período dos chamados Barões Ladrões ("robber barons", em inglês, termo que designava magnatas que fizeram sua fortuna com métodos imorais). Mas acredito que o poder das Big Techs hoje, combinando poder industrial e poder da informação, é pelo menos tão forte quanto era [dos magnatas] em 1900, e possivelmente ainda mais forte. As grandes empresas de tecnologia têm um alcance enorme. Elas afetam diretamente muitas atividades comerciais e também impactam a maneira como recebemos e processamos informações, o que é fundamental para a democracia.

BBC: O que torna essas grandes empresas de tecnologia tão poderosas? Johnson: Acho que é o fato de que essas tecnologias estão tão arraigadas em nossas vidas que não conseguimos viver sem elas, como mecanismos de busca ou mídias sociais. Veja, por exemplo, muitas pessoas não gostam de Elon Musk atualmente e preferem evitar seus produtos. E eles podem não comprar Tesla, mas muitos usam o X, anteriormente conhecido como Twitter, porque sentem que não há alternativa.

Getty Images Empresas digitais como o X operam como monopólios, diz Johnson Então essas empresas estabelecem monopólios de fato e as pessoas sentem que não conseguem viver sem esse monopólio. Agora, praticamente as mesmas empresas estarão na vanguarda da implantação da inteligência artificial, o que lhes dará uma nova dimensão de poder. BBC: O desenvolvimento da IA ​​é algo bom ou ruim para a humanidade?