A história da chocante 'foto do ano' de menino palestino mutilado

World Press Photo A fotografia de Mahmoud Ajjour, tirada por Samar Abu Elouf, ganhou o prêmio World Press Photo 2025 Importante: esta reportagem contém descrições de ferimentos de guerra que podem ser perturbadoras para alguns leitores. "Vou me tornar piloto e jogar futebol com meus amigos", declarou com convicção Mahmoud Ajjour, de apenas nove anos, à agência de notícias Reuters, em setembro do ano passado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ele falava da sua nova casa em Doha, no Catar. O menino precisou buscar refúgio junto com sua família, depois que um ataque de Israel atingiu seu antigo lar, na Faixa de Gaza. Ele acabou ferido por uma explosão, que o deixou com um braço amputado e o outro, mutilado. Hoje, o rosto de Mahmoud Ajjour e as consequências da guerra sobre seu corpo estão por toda parte. Uma de suas fotografias, tirada por Samar Abu Elouf (também de Gaza), ganhou na quinta-feira (17/4) o prêmio World Press Photo, um dos mais prestigiados da categoria. Ajjour conta que, durante um dos ataques israelenses à Faixa de Gaza, em dezembro de 2024, um míssil explodiu perto dele, enquanto saía de casa com seus pais. "Fiquei jogado ao solo, sem saber o que havia me atingido", contou ele à Reuters. "Eu não sabia que havia perdido os braços."

"Assim que foi ferido, Mahmoud pediu à sua mãe que o deixasse e levasse sua irmã com ela", segundo a jornalista fotográfica Samar Abu Elouf, autora da foto premiada. "Ele temia pelas vidas delas, devido à intensidade do bombardeio. Mas sua mãe se recusou a ir embora e ficou ao seu lado, até encontrar um veículo estacionado. Assim, ela conseguiu levá-lo para o hospital." Ajjour foi operado em Gaza com anestesia limitada. Ele acordou da cirurgia com muita dor e sem os braços, segundo sua mãe.

Quase todos os hospitais da Faixa de Gaza foram destruídos e os médicos afirmam que, frequentemente, precisam realizar cirurgias sem anestesia, nem analgésicos. Israel começou uma operação militar sobre Gaza no dia 7 de outubro de 2023, em resposta a um ataque do Hamas que matou 1,2 mil pessoas e fez 250 reféns. Desde então, mais de 50 mil pessoas morreram na Faixa de Gaza sob fogo israelense e mais de 113 mil ficaram feridas.

World Press Photo A jornalista fotográfica Samar Abu Elouf, autora da foto premiada A Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Oriente Próximo (UNWRA, na sigla em inglês) estima que a Faixa de Gaza seja o território com mais crianças amputadas do mundo, proporcionalmente à sua população. Desde o início da guerra, foram firmados diversos acordos para evacuar as pessoas com ferimentos graves. Até março de 2025, foram evacuados mais de 7 mil pacientes, mas pelo menos outros 11 mil seguem aguardando, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Muitos dos feridos evacuados seguem para o Egito, Jordânia, Turquia ou para o Catar, como fizeram Mahmoud Ajjour e sua família.