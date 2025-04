'Um dos segredos para ficar casado por 70 anos é passar tempo separado'

Tommy Budge e Thelma Bruce se casaram em uma cerimônia conjunta com a irmã mais velha de Tommy, Violet Budge, e Leslie Flett. O duplo casamento ocorreu em Kirkwall, a maior cidade das ilhas Orkney , no extremo norte da Escócia .

O casamento duplo ocorreu no dia 9 de abril de 1955, quando Tommy foi convocado para servir no exército britânico.

Eles descreveram seus primeiros tempos juntos como uma época em que eles deixavam bilhetes por escrito um para o outro, sem ligações telefônicas, nem as mensagens de texto comuns nos dias atuais. E brincam que o tempo que eles passaram separados os ajudou a permanecerem juntos.

Thelma descreve a cerimônia como uma visita relâmpago de Tommy. "Ele chegou em casa na sexta, nós nos casamos no sábado e ele foi embora na segunda-feira", relembra ela.

Um amigo da família, que era tabelião naquela época, realizou a cerimônia no Hospital Balfour, onde também ficava o cartório local.

Violet e Leslie já tinham marcado a data da sua cerimônia. Mas, como Tommy permaneceria em casa por pouco tempo, eles decidiram combinar as datas.

Os pais de Violet e Tommy ofereceram, então, uma refeição de frango com batatas para cerca de 30 convidados.

"Eu disse que foi a primeira vez que provei champanhe – e a última. Oh, eu não gostei – realmente, prefiro minha xícara de chá", relembra Leslie, rindo.

Tommy Budge era faroleiro e costumava viajar. E Violet Flett passou grande parte da sua vida profissional no turno da noite nos hospitais locais.

"Meu segredo era trabalhar de noite", ela conta.

"Eu ficava em casa durante o dia e saía toda noite. E meu marido [Leslie] trabalhava de dia e ficava em casa à noite. Este era o segredo – um evitava o outro."

"Eu costumava escrever bilhetes em papéis que colava no espelho", relembra Violet. "Ele os via, lia e respondia, fazendo o mesmo para mim. Era assim que vivíamos."

Thelma conta que o mesmo aconteceu com ela e Tommy. Ele passou três anos no exército, antes de trabalhar no farol.

"Setenta anos de casados e, talvez, 35 anos juntos", diz ela, sorrindo.

"Primeiro, ele passou cerca de 18 meses em treinamento, quando eu nunca o via. Depois, ele ficava dois meses fora e dois meses em casa", relembra ela. "Só recentemente, os sindicatos conseguiram um mês em casa e um mês fora."

Arquivo pessoal Os 70 anos de casamento duplo foram uma grande comemoração em família

Os dois casais moram até hoje nas ilhas Orkney, a poucos quilômetros de distância entre si.

Eles ficaram encantados quando receberam cartões de felicitações do rei Charles 3º e da rainha Camilla pelos 70 anos de casados. Eles já haviam recebido cumprimentos similares da rainha Elizabeth 2ª (1926-2022) nas comemorações de 60 e 65 anos.

Violet Flett lembra que, "no primeiro cartão que recebemos, pensamos 'oh, meu Deus, um cartão da rainha – inacreditável!"

"Depois veio o segundo, também da rainha, e nos perguntamos se estaríamos aqui para [o rei] Charles quando ele chegasse ao trono. O carteiro veio outro dia entregar e pensei 'oh, que encantador'."

Coincidentemente, eles comemoram aniversário de casamento no mesmo dia que o casal real britânico. O rei e a rainha também se casaram no dia 9 de abril, 20 anos atrás.

Para Violet, "este é um dia que eu pensei que nunca iríamos alcançar."

"Está simplesmente além das expectativas de qualquer pessoa, eu acho, especialmente ter todos os quatro aqui, podendo participar. É simplesmente inacreditável."

E qual seria o conselho de Violet para outros casais?

"Leve um dia de cada vez." (Ken Banks e David Delday - BBC Escócia)