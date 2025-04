Por que crianças mentem? Como reagir à mentira do seu filho pequeno

Getty Images Cientistas dizem que crianças aprendem a mentir para não ter que enfrentar as consequências de suas ações Pablo ganhou de presente de aniversário o uniforme do seu time de futebol favorito. No dia seguinte, ele estava animado para estrear a roupa nova. Quando seus pais o viram vestido da cabeça aos pés, notaram algo estranho. Ao se aproximar, descobriram que ele havia escrito as iniciais do time no short para personalizá-lo. Com uma expressão de insatisfação óbvia, eles perguntaram por que ele havia feito isso. Sem hesitar, Pablo respondeu com naturalidade: "Não fui eu! Veio assim".

As crianças pequenas geralmente contam mentiras que são fáceis de serem detectadas pelos adultos. Uma criança de três ou quatro anos pode negar ser a autora de um desenho na parede, mesmo sendo a única pessoa na sala; ou é capaz de insistir que não comeu chocolate quando sua boca está toda suja de cacau. Estas situações são desconcertantes para os adultos, mas há uma explicação baseada no desenvolvimento cognitivo e socioemocional das crianças. Por que as crianças mentem? Getty Images Mentir faz parte do aprendizado social humano Mentir é uma estratégia que as crianças usam para lidar com situações de que não gostam. Um dos motivos mais comuns é evitar as consequências negativas de suas ações.

Quando percebem uma expressão de aborrecimento nos pais ou aprendem que uma ação semelhante resultou em reprimenda, elas tentam evitar essas consequências negando o que aconteceu. Não dizer a verdade também contribui para manter uma imagem positiva diante dos outros, evitando assim decepcionar os adultos. Mentir ajuda as crianças a evitar problemas. Mas será que elas não percebem que é óbvio que não estão dizendo a verdade?

Quando são pequenas, elas ainda não desenvolveram certas habilidades cognitivas que são características de estágios posteriores de desenvolvimento. Por exemplo, não conseguem antecipar as consequências de suas ações e, portanto, não são capazes de prever que uma mentira pode ser descoberta. Tampouco adquiriram a capacidade de entender que os pensamentos e emoções dos outros podem ser diferentes dos seus. Elas acreditam que os outros vão pensar como elas e, assim, vão acreditar na sua versão da história.

Como elas aprendem a mentir? Getty Images Em geral, as crianças observam os adultos contando pequenas mentiras no dia a dia A observação desempenha um papel fundamental no aprendizado do comportamento de mentir. As crianças observam com frequência os adultos contando pequenas mentiras na vida cotidiana. Frases como: "não diga ao papai que você comeu biscoito" ou "vamos estar viajando", como desculpa para não aceitar o convite para um jantar, transmitem a ideia de que pequenas mentiras são aceitáveis. Em suas primeiras experiências diante deste tipo de situação, as crianças geralmente reagem de forma ingênua.