Por que Trump trava 'batalha' contra Harvard e outras universidades de prestígio dos EUA

Getty Images Manifestantes cobram que a universidade resista às pressões da Casa Branca O governo do presidente americano Donald Trump disse que está congelando mais de US$ 2 bilhões (R$ 5,8 bilhões) em fundos federais para a Universidade de Harvard, uma das mais prestigiadas do mundo, horas depois que a faculdade rejeitou uma lista de exigências da Casa Branca. A Casa Branca enviou uma lista de exigências a Harvard na semana passada, que, segundo o governo, visam combater o antissemitismo no campus. Elas incluíam mudanças nas contratações, admissões e ensino.

Desde que Trump foi reeleito, seu governo tem tentado remodelar universidades de elite ameaçando reter fundos federais principalmente para pesquisa. Harvard se tornou a primeira grande universidade dos EUA a rejeitar as exigências do governo na segunda-feira (14/04), acusando a Casa Branca de tentar "controlar" sua comunidade. As mudanças radicais exigidas pela Casa Branca transformariam suas operações e cederiam grande parte do controle ao governo. A carta enviada a Harvard na sexta-feira da semana passada, obtida pelo jornal americano LThe New York Times, dizia que a universidade não havia cumprido as "condições de direitos intelectuais e civis" que justificam o investimento federal.

A carta incluía dez mudanças propostas, entre elas: denunciar ao governo federal alunos que sejam "hostis" aos valores americanos;

garantir que cada departamento acadêmico tenha "diversidade de pontos de vista";

contratar uma entidade externa aprovada pelo governo para auditar programas e departamentos "que mais alimentam o assédio antissemita";

verificar se há plágio no corpo docente; O presidente Trump acusou as principais universidades de não protegerem os estudantes judeus quando os campi universitários ao redor do país foram atingidos por protestos contra a guerra em Gaza e o apoio dos EUA a Israel no ano passado. A carta ordena que a universidade tome medidas disciplinares por "violações" ocorridas durante os protestos.

Ao explicar sua rejeição a essas demandas, o presidente de Harvard, Alan Garber, disse que a universidade não abrirá mão de sua independência nem abrirá mão de seus direitos constitucionais previstos na Primeira Emenda, que protege a liberdade de expressão. "Embora algumas das demandas delineadas pelo governo visem combater o antissemitismo, a maioria representa uma regulamentação governamental direta das 'condições intelectuais' em Harvard", disse ele. Pouco depois do envio de sua carta de resistência, o Departamento de Educação disse que congelaria US$ 2,2 bilhões em bolsas e US$ 60 milhões em contratos para Harvard imediatamente.