Vargas Llosa, gigante da literatura, já disse preferir Bolsonaro a Lula

Originalmente defensor de Fidel Castro e do ideário socialista, escritor passou a se identificar como liberal e capitalista e manteve uma relação próxima com políticos conservadores da Espanha e da América Latina.

Em maio daquele ano, pouco antes de uma das campanhas eleitorais mais polarizadas da história recente do país , Vargas Llosa participava de um evento em Montevidéu, no Uruguai , e lá falou sobre o assunto.

"Com sua posição sobre as vacinas , ele provocou uma verdadeira catástrofe no Brasil. Além disso, tem uma certa vocação pela palhaçada, não?"

"As palhaçadas de Bolsonaro são muito difíceis de se admitir para um liberal . Mas entre Bolsonaro e Lula, prefiro Bolsonaro, desde já. Com as palhaçadas de Bolsonaro. Lula, não."

O escritor afirmou ainda, segundo o jornal, que havia no Peru quatro presidentes com processos na Justiça em decorrência da operação Lava-Jato.

O escritor afirmou que a crise vivida no país em 2016 era saudável, mesmo ano em que a ex-presidente Dilma Rousseff foi afastada do cargo.

"Para a minha geração, e não só na América Latina, o que aconteceu em Cuba foi decisivo — um antes e um depois ideológico", escreveria no prólogo de seu livro de ensaios O Chamado da Tribo.

"Muitos, como eu, viram na gesta fidelista não apenas uma aventura heroica e generosa, de combatentes idealistas que queriam não só acabar com uma ditadura corrupta como a de Batista, mas também construir um socialismo não sectário, que permitisse a crítica, a diversidade e até a dissidência."

Vargas Llosa disse ter se desiludido com o líder comunista após o "Caso Padilla", quando o poeta Heberto Padilla foi preso por criticar o governo cubano em 1971.

Padilla era um poeta cubano que havia participado ativamente da Revolução Cubana e, inclusive, chegado a ocupar o cargo de vice-ministro do Comércio Exterior. No entanto, no final dos anos 1960, passou a criticar abertamente a política cultural do governo.

Em março de 1971, foi preso e, pouco depois, veio a público uma "confissão" caricatural, que lembrava os julgamentos stalinistas, provocando a fúria de muitos escritores estrangeiros amigos da Revolução.

Liderados por Goytisolo e Vargas Llosa, vários intelectuais e escritores (incluindo Sartre, Susan Sontag, Italo Calvino, Simone de Beauvoir, Octavio Paz, Alberto Moravia e Marguerite Duras) enviaram duas cartas a Fidel Castro em apoio a Padilla.

Isso enfureceu Castro, que fez um duro discurso contra os signatários e os proibiu de entrar em Cuba "por um tempo indefinido e infinito".

No final dos anos 1970, Mario Vargas Llosa passou a residir em Londres, já como um escritor consagrado, que podia viver daquilo que escrevia.

Foi uma fase fundamental: presenciou a ascensão de Margaret Thatcher ao poder e, ao mesmo tempo, leu — e chegou a conhecer — grandes pensadores liberais contemporâneos, como Isaiah Berlin e Karl Popper.

Em uma mudança ideológica profunda, ele adotou as ideias liberais e, desde então — assim como havia feito anteriormente com as ideias de esquerda — passou a defendê-las com unhas e dentes, tanto por escrito quanto em público.

Em 2019, em entrevista à BBC News Mundo, serviço de notícias em espanhol da BBC, disse que "o liberalismo está associado à ideia de liberdade, e acredito que a defesa das liberdades é algo absolutamente essencial".

"Para o liberalismo, o essencial são as ideias, os valores, e dentro deles a ideia de liberdade é absolutamente central. Uma ideia que não pode ser dissociada, dividida ou fragmentada."

Não muito depois de sua conversão, ele teria a oportunidade de defender essas ideias na arena política.

Em agosto de 1987, quando o então presidente peruano Alan García anunciou que nacionalizaria os bancos e as companhias de seguros, Vargas Llosa — que estava de férias em seu país — decidiu se opor publicamente.

O sucesso de sua mobilização foi tal que o presidente acabou desistindo do plano de nacionalização, e o escritor decidiu lançar-se à Presidência.

No entanto, depois de um início de campanha promissor, o escritor transformado em político enfrentou em 1990 um fenômeno que primeiro o surpreendeu e depois o derrotou: Alberto Fujimori, que, durante a campanha, passou a caracterizar Vargas Llosa como um neoliberal rico de direita radical.

Vargas Llosa retornou imediatamente à Europa para se recuperar desta empreitada e escreveu Peixe na Água, jurando nunca mais se envolver diretamente com a política.

Sua imagem como neoliberal alinhado à direita radical se manteve ao longo dos anos, apesar de também ter posições em temas sociais e políticos consideradas progressistas: defendia o aborto, a eutanásia, o casamento entre pessoas do mesmo sexo e a legalização das drogas e era crítico do tratamento dado por Israel aos palestinos.

Era um defensor da democracia como sistema político e considerava o capitalismo, o livre mercado e a globalização como os melhores caminhos para tirar um país da pobreza.

Embora na entrevista à BBC News Mundo ele tenha ponderado, dizendo que "há quem acredite que o mercado resolve tudo, eu não acredito nisso, nem de longe, e tampouco acho que essa seja a essência do liberalismo", Llosa manteve até o fim sua admiração por Thatcher e o ex-presidente americano Ronald Reagan, além de uma relação próxima com políticos conservadores da Espanha e da América Latina, como Álvaro Uribe, Sebastián Piñera e José María Aznar.