Por que Zuckerberg pode ser obrigado a vender Instagram e WhatsApp

Comissão antitruste acusa a Meta de comprar o Instagram e o WhatsApp para acabar com a concorrência.

A Comissão Federal de Comércio (FTC, na sigla em inglês) — que é o órgão de defesa da concorrência e do consumidor dos EUA — alega que a Meta, que já era dona do Facebook, comprou o Instagram em 2012 e o WhatsApp em 2014 para eliminar a concorrência, efetivamente obtendo um monopólio.

Allensworth diz que as próprias palavras de Zuckerberg, incluídas em seus e-mails, podem oferecer as provas mais convincentes contra a Meta no julgamento.

"O argumento [da FTC] é que a aquisição do Instagram foi uma forma de neutralizar essa crescente ameaça competitiva ao Facebook", diz Rebecca Haw Allensworth, professora de antitruste na Faculdade de Direito de Vanderbilt.

A Meta disse anteriormente que tinha certeza de que venceria o caso na Justiça americana. Especialistas disseram à BBC que a Meta deverá argumentar que os usuários do Instagram tiveram uma experiência melhor desde que a plataforma foi adquirida.

"Eles vão dizer que a verdadeira questão é: os consumidores estão em melhor situação com essa fusão?", disse ela. "Eles vão apresentar muitas evidências de que o Instagram se tornou o que é hoje porque se beneficiou ao ser de propriedade do Facebook."

"Ele disse que é melhor comprar do que competir. É difícil ser mais literal do que isso", diz Allensworth.

Segundo o jornal americano Wall Street Journal, Zuckerberg fez lobby pessoalmente com Trump para que a FTC abandonasse o caso.

O caso FTC contra Meta foi aberto durante o primeiro mandato do presidente dos EUA, Donald Trump, e agora corre o risco de se tornar politizado em seu segundo mandato.

Espera-se que Zuckerberg e a ex-diretora de operações da empresa, Sheryl Sandberg, testemunhem no julgamento, que pode durar várias semanas.

As relações entre Zuckerberg e Trump estavam distantes, em parte porque Trump foi banido das plataformas de mídia social da Meta após o tumulto no Capitólio dos EUA em janeiro de 2021.

Desde então, o relacionamento entre ambos melhorou um pouco.

A Meta contribuiu com US$ 1 milhão para o fundo inaugural de Trump e, em janeiro, anunciou que o chefe do Ultimate Fighting Championship Fighter (UFC), Dana White, um aliado próximo de Trump, se juntaria ao seu conselho de diretores.

A empresa também anunciou em janeiro que estava eliminando verificadores de fatos independentes — medida que agradou Trump.

'Recado claro'

A decisão de Trump de demitir dois comissários da FTC em março também pesa sobre o caso.

Os democratas Rebecca Kelly Slaughter e Alvaro Bedoya eram minoria na comissão de cinco vagas, onde há três republicanos.

Slaughter e Bedoya — que estão processando o governo Trump para serem reintegrados — dizem que a decisão de expulsá-los teve a intenção de intimidá-los.

"O presidente enviou um sinal muito claro não apenas para nós, mas também para o presidente [da FTC, Andrew] Ferguson e a comissária [Melissa] Holyoak de que, se eles fizessem algo que ele não goste, ele poderá demiti-los também", disse Slaughter à BBC.

"Então, se eles não quiserem fazer um favor aos aliados políticos [de Trump], eles também estarão ameaçados de serem cortados", disse Slaughter.

Slaughter e Bedoya expressaram preocupação com relatos recentes sobre os esforços de lobby de Zuckerberg.

"Minha esperança é que não haja interferência política", disse Bedoya à BBC.

Reuters

A FTC não respondeu a um pedido de comentário da BBC.

Ferguson, que foi nomeado presidente da FTC por Trump, disse recentemente ao site The Verge que "obedeceria a ordens legais" quando perguntado sobre o que faria se o presidente o instruísse a desistir de um processo como o movido contra a Meta.

Ferguson acrescentou que ficaria muito surpreso se algo assim acontecesse.

A FTC é considerada um importante órgão de fiscalização antitruste. Nos últimos anos, devolveu centenas de milhões de dólares a vítimas de fraude, além de aprovar leis que proíbem taxas indevidas e formas de enganar as pessoas a assinarem serviços.

A FTC está entre as muitas agências reguladoras independentes que o governo parece interessado em controlar.

Ferguson também foi citado recentemente reafirmando sua crença de que órgãos reguladores independentes "não são bons para a democracia".

O caso FTC contra Meta começa no momento em que outro grande caso antitruste — EUA contra Google — entra na fase de recursos.

O Departamento de Justiça venceu a primeira fase do caso no verão passado, quando o juiz Amit Mehta concluiu que o Google detém o monopólio das pesquisas online, com uma participação de mercado de cerca de 90%.

No mês passado, o Departamento de Justiça reiterou uma exigência feita durante o governo do ex-presidente Joe Biden para que um tribunal quebrasse o monopólio de buscas do Google.

O caso da FTC contra a Meta será mais difícil de provar, diz Laura Phillips-Sawyer, professora associada de direito empresarial na Universidade da Geórgia.

"Acho que eles têm uma batalha muito difícil pela frente", disse Phillips-Sawyer sobre a FTC.

"Eles têm um longo caminho a percorrer antes de qualquer consideração sobre a venda do Instagram ou do WhatsApp."

Isso ocorre porque, em comparação com a pesquisa online, há mais concorrência no espaço de serviços de rede pessoal em que a Meta opera, disse Phillips-Sawyer.

A Meta disse em um comunicado que as evidências no julgamento "mostrarão o que qualquer jovem de 17 anos no mundo sabe: Instagram, Facebook e WhatsApp competem com TikTok, YouTube, X, iMessage e muitos outros de propriedade chinesa".