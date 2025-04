Esta história foi publicada em 2018, mas como obra de ficção. No mundo real, nem Haddames existe e nada indica que o Brasil terá, enfim, um ganhador desse importantíssimo prêmio neste ano. Este enredo foi criado pelo escritor e diplomata Mauricio Lyrio. O livro se chama O Imortal.

Esse período foi notável. Também em 1967 o poeta Carlos Drummond de Andrade (1902-1987) foi indicado e o escritor Guimarães Rosa (1908-1967) estava cotado — morreu um pouco antes do anúncio do prêmio. No ano seguinte, Érico Veríssimo (1905-1975) esteve entre os indicados. Clarice Lispector (1920-1977) foi cotada em 1971.

Jorge de Lima (1893-1953) era cotado, mas dadas as pendências da Academia Sueca, só poderia ser indicado em 1958. Como acabou morrendo cinco anos antes e a instituição não concede prêmios póstumos, perdeu a chance.

Em 1941, quando o prêmio não foi atribuído, houve a candidatura de um obscuro Manoel Cyrillo Wanderley, para muitos pseudônimo do poeta Manuel Bandeira (1886-1968).

O arquiteto, escritor, pintor e músico Flávio de Carvalho (1899-1973) foi indicado em 1939, quando o prêmio acabou com o finlandês Frans Sillanpää (1888-1964).

Assim, o comitê do Nobel seleciona cerca de trezentos potenciais candidatos desses formulários e alguns nomes adicionais, que não são revelados publicamente, em todas as categorias: Física, Química, Fisiologia ou Medicina, Literatura e Paz.

O processo para chegar aos ganhadores do Nobel tem início por meio da distribuição de formulários pelo comitê para acadêmicos proeminentes de diferentes áreas. Essas personalidades têm quatro meses para enviar de volta o formulário com suas indicações.

Mas especula-se que a última vez que um autor brasileiro chegou a ser indicado ao Nobel de Literatura foi em 2016, quando Lygia Fagundes Telles (1918-2022) despontou entre as candidatas. Naquele ano, foi premiado o músico e poeta americano Bob Dylan.

De acordo com suas regras, a organização do prêmio só revela os cotados 50 anos depois da edição. Assim, não se sabe oficialmente quantos ou quais brasileiros foram cogitados de 1975 em diante.

"Ele foi um dos escritores mais lidos do mundo sendo brasileiro."

Professor na Universidade Estadual Paulista (Unesp), o pesquisador André Gomes diz à BBC News Brasil que embora premiações sejam "sempre muito importantes" pela tentativa de "flagrar o Zeitgeist, ou seja, o momento da produção literáira e seus possíveis desdobramentos", nem mesmo "o Nobel vai garantir nem a qualidade do que será publicado por esse escritor nem a sobrevivência dessa obra no que chamamos canonização".

"Então, um prêmio, e incluo aí o Nobel, é uma baliza importante do estado da arte literária, mas somente o prêmio não dá dimensão do que vai ocorrer com esse escritor em sua trajetória pós-prêmio", acredita ele.

Conjunção de fatores

Para especialistas, são muitas as razões que fazem com que o Brasil nunca tenha tido um autor laureado com o principal prêmio mundial de literatura.

Em primeiro lugar, o fator periférico tanto da língua portuguesa — até hoje apenas um escritor lusófono foi premiado com o Nobel, o português José Saramago (1922-2010), em 1998 — quanto do próprio país, no âmbito das produções culturais amplamente traduzidas e distribuídas pelo mundo.

Outro motivo seria a falta de esforços institucionais para tornar a obra de escritores contemporâneos mais conhecida em outros países, com incentivos mais intensos a traduções e participações em eventos internacionais.

Nessa mesma toada, há uma sensação de que entidades literárias brasileiras nunca se empenharam em defende um nome forte em uma espécie de campanha para chamar a atenção de prêmios internacionais.

Arquivo Nacional De 1967 a 1971, todos os anos Jorge Amado figurou entre os cotados ao Nobel

Por fim, ainda há um outro aspecto considerado: dentro do seu hábitat, ou seja, a literatura latino-americana, a produção brasileira padece de um isolamento justamente por ser única no idioma, cercada por uma produção de língua espanhola.

Assim, o país não conseguiu surfar, por exemplo, na onda de reconhecimento mundial à literatura latino-americana em que os quatro grandes nomes foram o argentino Julio Cortázar (1914-1984), o mexicano Carlos Fuentes (1928-2012), o colombiano Gabriel García Márquez (1927-2014) e o peruano Mario Vargas Llosa (1936-2025).

"Penso que o fato de ainda não termos levado um Nobel de Literatura não tem relação com a falta de escritores talentosos, absolutamente", diz à BBC News Brasil o professor Emerson Rossetti, doutor em estudos literários pela Unesp e criador do canal no YouTube Elite da Língua.

"Ainda não constituímos, aos olhos do resto do mundo, uma tradição suficientemente sólida. Tampouco sabemos fazer campanha."

"No Brasil, não faltam autores de alcance mundial. O que faltam são campanhas adequadas para conseguir tal feito", aponta à BBC News Brasil o poeta e professor de literatura Frederico Barbosa, ganhador de dois prêmios Jabuti.

"No país, os escritores e a intelligentsia mais briga do que se une no intuito de fazer uma campanha por autores que realmente mereceriam."

"O escritor brasileiro está isolado no idioma. Nosso idioma é um idioma de isolamento, que nos separa do resto do mundo e, embora tenhamos muitos falantes, é um idioma que separa", diz Sanches Neto.

"Há uma tendência de o escritor brasileiro de estar mais inferiorizado dentro do próprio idioma. E isso atrapalha a projeção dentro do próprio idioma."

"A língua mais evidente na América do Sul, por conta do número de países, é o espanhol. A gente continua no lamento", argumenta à BBC News Brasil a professora de literatura brasileira, tradutora e pesquisadora Sandra Mara Stroparo, professor na Universidade Federal do Paraná (UFPR).

Pós-doutora em teoria literária e professora na Universidade de São Paula (USP) e na Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP), Sandra Regina Chaves Nunes constata, em conversa com a BBC News Brasil, que "a língua portuguesa não tem o alcance que a língua espanhola tem, seja pela América Latina, seja por outro países".

"Há, evidentemente, fatores de ordem geopolítica, econômica e cultural que influenciam esse cenário. Embora Brasil e Portugal sejam os maiores países lusófonos em termos de população e produção literária, seus mercados editoriais e seu poder cultural global são significativamente mais restritos do que os de países como Estados Unidos, Reino Unido ou França, potências com forte presença institucional e editorial no circuito literário internacional", comenta à BBC News Brasil o linguista Vicente de Paula da Silva Martins, professor na Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA).

"Outro aspecto decisivo é a difusão da língua portuguesa no plano internacional", completa ele. "Enquanto o espanhol e o francês consolidaram uma presença robusta no cânone da literatura universal, o português permanece, em grande medida, periférico, tanto no circuito editorial quanto nos espaços de premiação e consagração literária. Soma-se a isso uma dificuldade de ordem linguística e tradutológica: a traduzibilidade da literatura em língua portuguesa, notadamente a brasileira, encontra obstáculos expressivos."

Arquivo Nacional Em 1967, o poeta Carlos Drummond de Andrade foi indicado ao Nobel

Para Gomes, são três os motivos principais que "dificultam a entrada" da literatura brasileira "nessa grande roda que é participar de premiações internacionais".

"O fato de ocuparmos a periferia econômica e, por conseguinte, estarmos na periferia da cultura ocidental. O que significa que, embora tenhamos manifestações culturais muito ricas, elas não circulam globalmente como a cultura de qualquer país europeu, mesmo de países do Leste Europeu que passam por processos de subalternização", elenca.

"A língua portuguesa, embora seja falada por milhões de pessoas, é uma língua periférica e muito recentemente temos uma política de tradução, embora sempre fomos traduzidos nos exterior. E o pouco investimento na divulgação da nossa produção literária, dadas as próprias condições de uma cultura letrada no país."

Muitos comparam os esforços institucionais para ganhar um Nobel ao empreendido pela indústria cinematográfica para vencer um Oscar.

Nesse sentido, segundo Gomes, os escritores brasileiros que já foram cotados ao prêmio não perderam pela falta de qualidades, mas pela falta de uma boa campanha.

Arquivo Nacional Especula-se que a última vez que um autor brasileiro chegou a ser indicado ao Nobel de Literatura foi em 2016, com Lygia Fagundes Telles

"[…] A meu ver, não se tratou da questão da qualidade, mas da ausência de campanha. Veja um exemplo fora da literatura: o filme Ainda estou aqui foi premiado pelas suas qualidades? Sim. Entretanto, não dá para ignorar que houve, da parte das distribuidoras estadunidenses, um investimento pesado na máquina de propaganda, portanto, de convencimento dos votantes da academia para o filme conseguir o Oscar", diz ele. "É uma questão de estética, mas é muito mais um jogo de força política que precisa do encampamento de atores políticos do exterior para ser bem-sucedida."

"Não há uma resposta única [sobre por que o Brasil não tem um Nobel]. Há questões como a visibilidade, a presença internacional […], tem também questões geopolíticas", diz à BBC News Brasil a professora Ana Lúcia Trevisan, da pós-graduação em Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

"A ausência de um Nobel de Literatura para o Brasil resulta de um conjunto de fatores estruturais que transcendem o mérito individual dos escritores. O país não possui uma política articulada e contínua de internacionalização literária. A tradução de obras, embora necessária, é insuficiente quando não acompanhada de inserção em redes estratégicas, como editoras de prestígio, universidades com tradição em estudos comparados, prêmios intermediários e resenhas em publicações de referência", analisa à BBC News Brasil o poeta Carlos Willian Leite, editor da Revista Bula.

"O Nobel é resultado de um processo de consagração que envolve tanto a construção de prestígio simbólico quanto a atuação nos bastidores da cultura internacional", completa ele.

Arquivo Nacional Em 1967, Guimarães Rosa estava cotado para o prêmio e morreu um pouco antes do anúncio

Leite acredita que a "visibilidade internacional dos escritores brasileiros" é "fragmentada, com traduções pontuais e pouca continuidade crítica". E ele também argumenta que "parte significativa da literatura brasileira recente", por se preocupar com "experimentalismo estético ou introspecção subjetiva", acaba não dialogando "diretamente com os critérios que têm pautado as escolhas" da Academia Sueca, que confere o Nobel. Segundo sua visão, o prêmio prioriza "obras de alto teor ético, político e universalizável".

Nomes fortes

Os especialistas ouvidos pela BBC News Brasil trouxeram alguns nomes de escritores brasileiros contemporâneos que, no entendimento deles, têm uma produção de qualidade para um prêmio Nobel. Quase todos lembraram de Milton Hatoum. Também foram citados Bernardo Carvalho, Itamar Vieira Júnior, Cristovão Tezza e Adélia Prado.

"Fico imaginando o Chico Buarque, um autor que eu indicaria pelo conjunto de sua obra", diz Nunes.

"Um escritor brasileiro certamente merecedor do Nobel, que poderia receber o Nobel por causa da valorização de sua obra no mundo, é [o poeta] Augusto de Campos, o último remanescente de um grupo de autores que modificaram a literatura mundial através da criação da poesia concreta", defende Barbosa.

"Ele é reconhecido em inúmeras universidade do mundo, e várias publicações internacionais apresentam a poesia concreta."

"Como leitor de Raduan Nassar, considero-o um dos maiores e mais profundos nomes da literatura brasileira contemporânea", sugere Martins.

"Sua obra, de uma singularidade incomparável, revela uma densidade poética rara, aliada a uma profundidade psicológica que confere à sua escrita uma complexidade única. […] Ele merece ser reconhecido com o Prêmio Nobel de Literatura, não apenas pela beleza estética de sua obra, mas pela profundidade que ela alcança nas complexidades da alma humana."